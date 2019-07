Hannover

Am 5. August beginnt die energetische Sanierung der Außenfassade der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek (GWLB). Bis zum Sommer 2020 werden die Fensterfronten der Lesesäle erneuert, was sich auch auf den Innenbereich auswirkt. Zwar bleibt die Bibliothek am Schützenplatz trotz der Bauarbeiten geöffnet, jedoch kommt es für die Nutzer zu Einschränkungen. Vor allem Studierende müssen sich auf Baulärm und andere Hindernisse einstellen.

Ab Anfang August können die Lesesäle für einen Monat nicht genutzt werden. Der Niedersachsen- und Geographiebestand wird im Forum im ersten Obergeschoss zugänglich sein, andere Medien aus den betroffenen Bereichen müssen in dieser Zeit bestellt werden und sind dann am nächsten Tag verfügbar. „Wir haben es so geplant, dass die Bestände möglichst greifbar sind“, so Marita Simon von der GWLB. Für die Nutzer soll es zu möglichst wenig Einschränkungen kommen. Alternative Arbeitsplätze werden zum Beispiel im Forschungslesesaal und im Forum bereitgestellt. Kopieren und Scannen wird ab Anfang September im 1. Obergeschoss der Büchersammlung möglich sein. Dort gibt es in der Bauphase auch eine Servicetheke.

„Damals war einfach kein Geld dafür da“

In der geplanten einjährigen Sanierung wird die über zwei Geschosse zusammenhängende Fensterrahmenkonstruktion aus den 1970-Jahren ausgebaut und durch eine neue Konstruktion mit zweifach isolierverglaste Fenster ersetzt. „Bis jetzt sind die Fenster einfach verglast, da heizt es sich immer Sommer schnell auf und ist im Winter kalt“, beschreibt Simon. Für die Konstruktion mit den neuen Fenstern müssen auch die außenliegenden Beton-Fassadenelemente zurückgebaut werden. Da sie teilweise beschädigt sind, werden sie in diesem Zug durch neue und leichtere Teile ersetzt. „Wir können zu den Kosten noch nichts genaues sagen, es wird ein unterer einstelliger Millionenbetrag“, so Simon.

Bei den beiden vorherigen Sanierungen und Umbauten 2009 bis 2011 und 2013 bis 2016 konnte die Fensterfront nicht erneuert werden. „Da waren die Kosten gedeckelt, damals war einfach kein Geld dafür da“, sagt Simon. „Jetzt ist es wirklich super, weil es dann die letzte energetische Sanierung ist“, freut sich Simon. Mit dem kommenden Umbau ist die Bibliothek energetisch vollständig renoviert.

Von Stella-Sophie Wojtczak