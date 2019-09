Neue Fahrbibliothek fährt bald durch die Stadtteile

Hannover

Über 16 Meter lang, verziert mit einem Bild der hannoverschen Skyline und barrierefrei – das sind nur einige Merkmale der neuen Fahrbibliothek der Stadt Hannover. Als großen Tag für die Stadtbibliotheken der Landeshauptstadt bezeichnet Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf die feierliche Einweihung vor dem Neuen Rathaus. Das alte Fahrzeug werde nach 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Rund 3500 Medien von klassischen Büchern, über Filme bis hin zu Lernprogrammen, wird es ab Montag in dem Fahrzeug geben. Der Zugriff besteht auf rund 900.000 Medien – falls mal ein bestimmtes Medium nicht vor Ort ist, wird es bestellt. Nach Angaben der Stadt besteht das Publikum zu 80 Prozent aus Kindern. Angefahren werden im zweiwöchigen Rhythmus 17 Stationen im Stadtgebiet. Dafür mussten jedoch einzelne Stationen um ein paar Meter verlegt werden, da das neue Fahrzeug länger ist und teilweise Einfahrten blockiert hätte.

Große Freude: Thomas Schwarz (Aha), Doris Kutschera-Benz und Carola Schelle-Wolff von der Stadtbibliothek sowie Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf bei der Einweihung. Quelle: Michael Wallmüller

Ausgestattet ist der Sattelauflieger mit Zugmaschine unter anderem mit einer Sitzgelegenheit, einer Standheizung sowie einer Klimaanlage. Das Besondere: „Das Fahrzeug ist das erste von bundesweit etwa 100 Fahrbibliotheken, das einen kompletten barrierefreien Zugang hat“, so Beckedorf. Und das war gar nicht so einfach: Es musste eine kurze Rampe sein, damit sie gut im Straßenraum einsetzbar ist. „Zudem mussten aber auch die Vorgaben zum Gefälle eingehalten werden“, erklärt Carola Schelle-Wolff, Direktorin der Stadtbibliothek Hannover. Ein integrierter Beamer bietet zudem die Möglichkeit für Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Bilderbuchkino. Wie auch um alle anderen städtischen Fahrzeuge hat sich die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) um die Beschaffung und Ausrüstung des rund 540 000 Euro teuren Fahrzeuges gekümmert.

Erster Internationaler Fahrbibliothekskongress

Am Sonnabend wird die Fahrbibliothek erstmals der Öffentlichkeit präsentiert –und das zu einem ganz besonderen Anlass: Auf der Goseriede findet der erste Internationale Fahrbibliothekskongress statt, zu dem rund 30 Fahrbibliotheken aus Deutschland und den Niederlanden sowie 210 Teilnehmer aus 15 Ländern anreisen, darunter Dänemark, Portugal, Slowenien und Estland.

Die Geschichte der Fahrbibliotheken in Hannover geht weit zurück. Das erste Fahrzeug war 1954 unterwegs und versorgte damals Stadtteile ohne eigene Stadtbibliothek. In den 60er und 70er Jahren nahm das Interesse an dem Konzept stark zu, so dass weitere Fahrzeuge – damals noch Busse – erforderlich waren. Diese wurden später durch ortsfeste Stadtbibliotheken überflüssig. Seit 1991 fährt in Hannover noch eine Fahrbibliothek die Haltestellen an. Seit dem ist sie organisatorisch an die Stadtbibliothek Badenstedt angeschlossen. Der Fahrplan kann unter auf der Homepage der Stadt eingesehen werden.

Von Cecelia Spohn