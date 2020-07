Hannover

Die niedersächsische Landesregierung plant zum 6. Juli bis zu 500 Besucher bei Veranstaltungen zuzulassen. Das geht aus einem Entwurf der neuen Corona-Verordnung des Landes hervor. Auf die Planungen der Event-Branche hat die geplante Lockerung aber keinen Einfluss, wie Markus Scheele, Vorstandsvorsitzender der Event it AG, erklärt: „Auch wenn das ein sehr positives Zeichen ist: Wir wissen, wie schnell das Pendel auch wieder zurückschlagen kann.“

Dabei bezieht er sich auf das aktuelle Hauptproblem der Veranstalter: die Planbarkeit von Events. Denn: „Auch wenn sich die Infektionszahlen in Hannover gut sind, zeigen uns gerade aktuelle Ereignisse in den USA oder auch Gütersloh, dass sich die Situation schlagartig ändern kann.“ Auch wenn Veranstalter sensibilisiert seien und das Verständnis in der Bevölkerung groß sei, gehe er dennoch nicht davon aus, dass in absehbarer Zeit Großveranstaltungen stattfinden können. „Die Gesundheit geht vor“, so Scheele.

Auch mit 500 Teilnehmern: „Können keine Veranstaltungen profitabel gestalten“

Event it veranstaltet gemeinsam mit Hannover Concerts auch die Autokultur-Events mit Konzerten auf dem Schützenplatz. Am 12. Juli endet die Veranstaltungsreihe mit dem Auftritt von Oliver Pocher. Auf die verbleibenden Open-Air-Events sollen die geplanten Lockerungen aber keinen Einfluss haben, wie ein Sprecher von Hannover Concerts sagt: „Dort sind schon bis zu 1000 Autos möglich, mehr geht nicht. Der Fokus liegt nur auf dem erfolgreichen Ende des Autokultur-Projekts.“

Man freue sich dennoch über die geplanten Lockerungen, sagt der Sprecher. Man wolle nach dem Ende der Autokultur-Events neue Konzepte entwickeln und die jetzigen Neuerungen mit einfließen lassen. Sicher sei aber: „Auch unter diesen Umständen können wir keine Veranstaltungen profitabel gestalten“, meint der Sprecher und bezieht sich ebenfalls auf die fehlende Planungssicherheit.

Keine Großveranstaltungen „der letzte Nagel im Sarg“

Andreas Hüttmann ist Chef einer Holding mit sieben Firmen, 83 Mitarbeitern und 150 Aushilfen in der Region. Dazu zählen unter anderem das bekannte Catering- und Eventunternehmen Partylöwe und das Schloss Herrenhausen. Auch wenn er jede Lockerung positiv sieht, habe das Jahr 2020 bereits abgeschrieben. „Ich würde es begrüßen, wenn nicht sämtliche Veranstaltungen über einen Kamm geschert, sondern kategorisiert werden.“

Hygienerichtlinien und -beauftragte seien vorhanden in seinen Unternehmen, auch könne er jedem Gast bei Events 10 Quadratmeter Platz einräumen. „Trotzdem dürfen wir nicht, das finde ich nicht so toll“, sagt er und hinterfragt: „Warum sind dann Demos mit Tausenden Teilnehmern möglich, oder Ferienreisen mit dem Flieger?“ Sicher sei für ihn: „Das ist nicht nur für mich, sondern für die ganze Branche der letzte Nagel im Sarg.“

Von Jens Strube