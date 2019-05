Hannover

Bruchmeister – was bedeutet das überhaupt? Torben Völksen (Uniformierte Schützengesellschaft Wettbergen von 1924 e.V.), ist einer der vier neuen Anwärter für diese Schützenfest-Saison – und weiß auch genau, wo der Begriff herkommt. „Im 13. Jahrhundert haben die Ordnungshüter der Stadt einen Bruch, also einen Verstoß, geahndet“, erklärt der 22-Jährige. Später wurden aus den Ordnungsherren, die erstmals 1518 erwähnten „Brokeheren“, auf Hochdeutsch eben Bruchmeister. Und die tauchen ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch in Verbindung mit dem Schützenfest auf.

Noch heute pflegen sie eine ganz besondere Tradition. Und genau die ist den Bruchmeistern besonders wichtig, wie Amtsträger Johannes Schnabel (34, Hannoverscher Jagdclub von 1878 e.V.) erzählt. „Bruchmeister zu sein, ist eine ganz besondere Ehre. Es ist schön, dass wir diese Tradition pflegen dürfen.“

„Eine ganz besondere Ehre“

Waren die Bruchmeister früher für die Ordnung auf dem Festplatz zuständig, haben sie heute repräsentative Pflichten. Dafür müssen sie im Team zusammenarbeiten, als Gruppe miteinander harmonieren. Was bei den vier gut gelaunten jungen Männern offensichtlich zu klappen scheint. „Das Jahr wird uns zusammen schweißen“, sagt Völksen. „Und wir werden viele neue Kontakte knüpfen“, fügt Dominik Bulitta (20, Schützengesellschaft Ricklingen von 1853 e.V.) hinzu, der in diesem Jahr seinen Cousin im Amt ablöst.

Doch um überhaupt Bruchmeister werden zu können, müssen die Herren le­dig, dürfen nicht vorbestraft und höchstens 35 Jahre alt sein. In einem Test müssen sie ihr Wissen über die Tradition und den Schützensport beweisen. Noch sind die Vier Anwärter, offiziell verpflichtet werden sie am Eröffnungsfreitag des Schützenfestes, in diesem Jahr ist das der 28. Juni. „Die Vorfreude ist groß, ich bin aber auch ein wenig angespannt“, gibt Clemens Kivelitz (24, Schützengesellschaft Linden von 1904 e.V.) zu. Auf jeden Fall werde er die Zeit genießen.

Von Andreas Krasselt und Cecelia Spohn