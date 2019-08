HANNOVER

Continental investiert am Standort Hannover mehr als 2,5 Millionen Euro in eine neue Fertigungsanlage für Antriebskomponenten – unter anderem für Breitkeilriemen für die Agrarindustrie. Das gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt.

Die neue Anlage steht im Werk Vahrenwald, das zur Conti-Division Contitech gehört. Mit ihr könne man die Produktionskapazitäten für Landwirtschaftsriemen steigern, die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und den Einsatzbereich der produzierten Riemen vergrößern, hieß es in einer Mitteilung. Personalabbau sei mit der Schaffung der zusätzlichen Kapazitäten nicht verbunden.

Personalabbau soll es wegen der neuen Kapazitäten nicht geben

Die Investition sei ein „klares Zukunftssignal und ein wichtiger Schritt auf unserem Wachtumsweg“, sagte Claudia Holtkemper, die den Geschäftsbereich für Antriebsriemen und- komponenten leitet. Weltweit steige der Bedarf an „innovativen Komponenten und Systemen für Hightech-Anlagen und Landmaschinen“.

Die Anlage ermöglicht es, Riemen bis zu einer Breite von 40 Zoll (bisher 30 Zoll) zu fertigen, auch können die Riemen länger werden als bisher. Damit seien die Conti-Antriebsriemen „in noch mehr landwirtschaftlichen Anwendungen eine Alternative zu Kettenantrieb“. Die Keilriemen werden unter anderem in Landmaschinen wie Mähdreschern, Häckslern oder Traktoren eingesetzt.

Von Inken Hägermann