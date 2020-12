Hannover

Für den Neubau des Misburger Bades in öffentlich-privater Partnerschaft ( ÖPP) interessiert sich nur eine Firma. Das sei das Ergebnis des Verhandlungsverfahrens der Stadt, das am 3.Dezember endete, berichtete die Verwaltung. Die ÖPP-Beraterfirma der Stadt werde nun eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchführen und im März 2021 wolle man die Politik dann über die Vergabe der Bauleistung informieren, teilte Sportdezernentin Konstanze Beckedorf am Montag im Sportausschuss mit. Nach aktuellen Plänen der Stadt erfolgt die Bauvergabe im Mai nächsten Jahres, im Herbst 2021 sollen die ersten Bagger anrücken. Die Bauzeit beträgt zwei Jahre.

Das Bad in Misburg ist neben Fössebad und Stadionbad Hannovers drittes Problem-Schwimmhalle. Das Misburger Bad hatte vor Jahren die Stadt in die Hand eines privaten Betreibers gegeben und für dessen Umbau einen Kredit in Höhe von 13,5 Millionen Euro übernommen. Doch die Firma pfuschte bei den Arbeiten so sehr, dass Abriss und Neubau die einzige Option blieben. Den muss die Stadt jetzt selbst stemmen.

Stadionbad : Fenster bleiben vorerst provisorisch abgesichert

Eigentlich, so die Hoffnung bei Stadt und Politik, sollte es 2020 damit losgehen. Doch daraus wird nichts. Auch bei den Baukosten muss die Stadt nachlegen. Ursprünglich hatte sie 16,5 Millionen Euro dafür vorgesehen. Später musste sie die Zahl auf 22,3 Millionen Euro nach oben korrigieren. Im ÖPP-Verfahren gehen die Stadt Hannover und ein privates Bauunternehmen eine Partnerschaft ein, bei der der Bauunternehmer baut und die Stadt das Gebäude über viele Jahre dann anmietet oder pachtet.

Beim Stadionbad – wie alle Bäder aktuell geschlossen wegen Corona – bleibt es vorerst bei den Sicherungsmaßnahmen an den einsturzgefährdeten Fenstern. Wann die Fassade ausgewechselt wird, steht nicht fest. Die Sportdezernentin betonte am Montag: „Sie sind nicht einsturzgefährdert, optisch schön ist die Absicherung sicher nicht.“ Weiterhin in Planung sei der Neubau des Fössebades. „Der Zeitplan, es neu zu bauen, wurde nach hinten verschoben. Nach der Verabschiedung des Haushaltes 2021 sehen wir, wie es weitergeht“, so Beckedorf.

