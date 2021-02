Hannover: Neuauflage des großen Trickbetrüger-Prozesses

Hannover

Einer der größten Betrüger-Prozesse der vergangenen Jahre erlebt in Hannover sein Revival. Sieben Angeklagte hatten als „falsche Polizisten“ rund 750.000 Euro Beute gemacht. Die Hauptangeklagten, Ahmad K. (24) und Farhad B. (36), wurden zu zehn beziehungsweise neun Jahren Haft verurteilt. Mit diesem Urteil hatte Richterin Britta Schlingmann ein deutliches Zeichen gesetzt. Zumal zwei Angeklagte wegen Fluchtgefahr noch im Gerichtssaal verhaftet wurden.

Die hohen Strafen erklärte die Richterin Britta Schlingmann im Dezember 2019 mit den fehlenden Geständnissen der Angeklagten. Der Prozess dauerte mehr als sechs Monate. Und: Die Richterin monierte auch die fehlende Reue der Angeklagten. Aussagen der Opfer seien „lachend“ und „feixend“ begleitet worden. Die Hauptangeklagten waren darüber hinaus einschlägig vorbestraft, standen teilweise sogar noch unter Bewährung.

BGH-Senate hatten unterschiedliche Rechtsauffassung

Wegen eines Formfehlers hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gegen drei Angeklagte aufgehoben. Denn die Zwölfte Strafkammer hatte den Prozess für mehr als drei Wochen unterbrochen. Dominik Thalmann, Sprecher des Landgerichts, erklärt: „Es gab beim BGH bislang zwei unterschiedliche Rechtsauffassungen.“

Der Senat, der für das Landgericht Hannover zuständig war, sei davon ausgegangen, dass die Frist erst am Tag nach der Verhandlung beginne. Ein anderer Senat habe diese Auffassung nicht geteilt. Nun gilt: Die Drei-Wochen-Frist beginnt unmittelbar am Verhandlungstag.

Es geht um eine Beute von 460.000 Euro

Jetzt folgt nun in Teilen die Neuauflage: Vor der Strafkammer 3 stehen Ahmad K., Basim K. (34, sechs Jahre und sechs Monate Gefängnis im ersten Urteil) und Mirwet S. (30, drei Jahre Haft). Was ist mit den anderen vier Angeklagten? Da gab es wohl auch Probleme mit der Frist für die Revision. Nach NP-Informationen hat zumindest einer der Wahlverteidiger die Frist versäumt. Denn dem Pflichtverteidiger seines Mandanten sei das Urteil bereits zugestellt worden, sodass die Revisionsfrist bereits lief. Das habe wiederum der Wahlverteidiger nicht gewusst, erklärte ein Anwaltskollege.

Die drei Angeklagten stehen wegen 22 Taten des banden- und gewerbsmäßigen Betruges vor Gericht. Schaden: 460.000 Euro. Von Mai 2017 bis September 2018 sollen sie alte Menschen im Kreis Hameln, Bielefeld, Berlin, Köln, Gütersloh und Herford mit Trickanrufen um ihre Ersparnisse gebracht haben.

Am ersten Prozesstag habe es Verständigungsgespräche gegeben, erklärt Gerichtssprecher Thalmann. Die seien aber gescheitert. Ahmad K. habe dennoch ein umfassendes Geständnis abgelegt – aber nur in Bezug auf seine Tatbeteiligungen. Auch Basim K. und Mirwet S. haben sich geäußert und ihre Beteiligung an den Taten eingeräumt. Aber sie sagten auch, dass sie nicht wussten, worum es gegangen sei. Der Prozess ist bis Ende März terminiert.

