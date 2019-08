HANNOVER

Nele-Tiziana (16) wurde bis zu ihrem 12. Lebensjahr 60 Mal an den Augen operiert. Doch die Eingriffe änderten nichts an der Erblindung. Die Jugendliche leidet unter einem angeborenen Glaukom (Grüner Star). „Letztendlich haben wir gesagt, es reicht“, erzählt Mutter Manuela Koch (51) vor dem Sozialgericht. Am Mittwoch hat sie einen Sieg gegen die DAK errungen. Nach drei Jahren Streit mit der Kasse. Die DAK muss einen Blindenführhund für Nele-Tiziana bezahlen.

Sozialrichter Henning Knopp entschied: „Ein Blindenführhund hilft der Klägerin in einem wesentlich besseren Maß als ein Laser-Langstock.“ Die DAK hatte nach einem Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung ( MDK) die Bezahlung des Hundes verweigert. Ein Langlaufstock oder ein elektronischer Bodyguard tue es auch, lautete die Begründung. Sicher spielten die Kosten auch eine Rolle. Denn die Ausbildung eines Blindenführhundes kostet 26 500 Euro.

Hund besser als Langlaufstock

Sozialrichter Knopp ließ ein Gutachten erstellen. Eine Tierärztin und Hundetrainerin ging mit Nele-Tiziana den Schulweg ab. Ihre Einschätzung: „Sie kann den Weg mit Hund besser bewältigen als mit einem Langstock.“

ERFOLGREICH GEKLAGT: Anwalt Michael Richter und Mutter Manuela Koch freuen sich über die gewonnene Klage gegen die DAK. Quelle: Nagel

Nele-Tiziana sei sehr lebensfroh und interessiert, erzählt ihre Mutter. Ihr Kind tanze, spiele Geige und mache Handarbeit. Ihr Bestreben sei, ihre Tochter so normal wie möglich aufwachsen zu lassen. Doch gerade im ländlichen Nienburg sei es für sehbehinderte Menschen schwierig. So habe Nele-Tiziana Kniffe entwickelt, dass sie auf ihrem Schulweg immer jemanden dabei habe, der ihr beim Überqueren von Straßen helfe. „Aber gerade jetzt brechen viele Kontakte ab, weil ehemalige Mitschüler eine Ausbildung anfingen. Nele-Tiziana geht in die 11. Klasse der IGS.

Nele-Tiziana meidet den Bus

„Aus Angst vermeidet meine Tochter öffentliche Verkehrsmittel“, erzählt ihre Mutter in der Verhandlung. Denn beim Einsteigen in den Bus benötige sie immer Hilfe. Lediglich in einem Radius von 300 Meter um das Zuhause könne sie sich frei bewegen; vorausgesetzt es gebe in diesem Bereich keine Baustellen. Und das bei einer 16-Jährigen, die eigentlich gerade die Welt entdecken will.

Für den Anwalt der Familie, Michael Richter, war die Sache juristisch klar. Denn bereits 1980 habe das Bundessozialgericht (BSG) Blindenführhunde als „unmittelbares Hilfsmittel“ eingestuft. Dies bedeute, dass wirtschaftliche Erwägungen in den Hintergrund treten. Die DAK hatte das anders gesehen. Die Kasse werde die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, um über ein Rechtsmittel zu entscheiden, erklärte ein DAK-Sprecher.

Von Thomas Nagel