Hannover: Nazi-Schmierereien an Autobahnbrücke

Hannover

Nazi-Schmierereien an der Autobahnbrücke: Unbekannte haben im Bereich Anderten unter anderem ein Hakenkreuz auf ein Betonfundament gesprüht. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt in dem Fall.

Ein Zeuge hatte die Schmierereien an der Autobahnbrücke der Autobahn 7 über dem Mittellandkanal am Sonnabend gegen 19 Uhr der Polizei gemeldet. Die teilte am Sonntag mit, dass Beamte am Tatort fünf Schriftzüge und ein etwa ein Quadratmeter großes Hakenkreuz fanden.

Schmierereien in drei verschiedenen Farben

Die Schmierereien waren in Farben Rot, Schwarz und Orange aufgesprüht worden. Nach dem Stand der Ermittlungen wurde die Tat vor Sonnabend, 15.30 Uhr, verübt.

Die Kripo sucht nun Zeugen, die am Freitagabend oder Sonnabend vor 15.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Autobahnbrücke am Mittellandkanal beobachtet haben. Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Rufnummer 05 11/109 55 55.

Von Britta Mahrholz