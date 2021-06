Hannover

Weiterhin verzichten die beiden Nahverkehrsunternehmen Üstra und Regiobus auf den Nachtverkehr – begründet wird dies mit dem geringen Fahrgastaufkommen als Folge der Corona-Pandemie. Diese Regelung gelte auch für den gerade erst gestarteten On-Demand-Service Sprinti, auch er ruht in den Nachstunden von ein Uhr bis vier Uhr. Die Maßnahmen gelten bis Sonntag, 13. Juni, teilten die Unternehmen am Dienstag mit.

Den Nacht-Sternverkehr setzt die Üstra an Wochenenden ein, üblicherweise fahren Busse und Bahnen in den Nächten von Freitag auf Sonnabend und von Sonnabend auf Sonntag sowie in Nächten vor Feiertagen von ein Uhr bis fünf Uhr morgens. Die letzten Stadtbahnen mit Anschluss am Kröpcke für die Linien 2, 3, 5, 6 und 9 fahren jeweils am Freitag und Sonnabend vom Kröpcke um 0.30 Uhr ab. Für die Linien 1, 4, 7 und 11 fährt der letzte „Kröpcke-Anschluss“ um 0.45 Uhr. Das entfällt nun weiterhin.

Üstra-Fundbüro in Hannovers Innenstadt wieder geöffnet

Im Bereich der Regiobus setzen die Nachtliner und Ruftaxi-Verkehre ebenfalls aus, die sonst in den Wochenendnächten (Freitag und Sonnabend) ebenfalls zwischen ein Uhr und fünf Uhr fahren. Zu diesem ausgesetzten Service gehören auch das Ruftaxi Wunstorf, Neustadt und Burgdorf. Zudem führt die Regiobus die Spätfahrten um 0.38 Uhr ab Wunstorf/ZOB in alle Ortsteile (Freitag und Sonnabend) und die Fahrt um 0.42 Uhr der Linie 910 ab Burgdorf/ Bahnhof (Freitag und Sonnabend) nicht durch.

Geöffnet hat die Üstra dafür ihr Fundbüro in der Nordmannpassage in der Innenstadt von Hannover, Fundgegenstände aus den Stadtbahnen und Bussen können während der Öffnungszeiten (montags bis freitags zwischen 10 Uhr bis 18.30 Uhr sowie sonnabends zwischen 10 Uhr bis 14 Uhr) nach der aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung ohne vorherige Terminvereinbarung und ohne Corona-Testnachweis abgeholt werden. Fundgegenstände sind auch über das Online-Fundbüro über uestra.de anzusehen. Zudem ist das Fundbüro während der Öffnungszeiten unter Telefon 0511 1668 5080 und unter der E-Mailadresse fundbuero@uestra.de erreichbar.

GVH-Kundenzentrum in der City ist personell besetzt

Die Fundbüros auf den fünf Betriebshöfen der Regiobus bleiben wiederum bis einschließlich Sonntag, 13. Juni, geschlossen. Für Fundsachen in Fahrzeugen der Regiobus gilt: Fahrgäste müssen sich telefonisch mit den zuständigen Betriebshöfen abstimmen. Eine Übersicht gibt es auf der Internetseite regiobus.de (Service/Fundsachen). Fahrgäste bittet das Unternehmen, ihre verloren gegangenen Gegenstände nicht direkt vor Ort abzuholen, um entsprechende Kontakte zu vermeiden. Wertgegenstände, Bargeld oder Ausweise schickt die Regiobus per Post zu.

Das GVH Kundenzentrum, Karmarschstraße, in Hannovers Innenstadt hat zu den regulären Zeiten geöffnet, sie lauten: werktags Montag bis Freitag 9.30 bis 20 Uhr und Sonnabend von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Auch der Serviceschalter der Regiobus ist dort von montags bis freitags zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr geöffnet. Am ZOB in Neustadt steht Fahrgästen die Servicestelle montags bis freitags von sieben Uhr bis 18 Uhr zur Verfügung, so der GVH. Informationen zu allen Fahrplänen und Öffnungszeiten gibt es entweder bei den einzelnen Verkehrsunternehmen oder auf der Internetseite.

