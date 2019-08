Hannover

Auf dem Schulhof des Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium hat sich am Mittwoch ein nackter Mann den Schülern gezeigt. Bei dem 72-Jährigen soll es sich um keinen unbekannten Exhibitionisten handeln: Offenbar zeigte sich dort „Flitzer Ernie“ aus Bielefeld. Der Senior zog bereits bei Fußballspielen blank, war nackt in Talkshows zu sehen, ließ sogar in Gerichtssälen die Hüllen fallen.

Die jüngste Aktion könnte allerdings ernste Folgen für den 72-jährigen Bodybuilder haben, der 2005 bereits ungefragt in der Kantine der MHH nur mit Baseballkappe und Schuhen bekleidet unterwegs war. „Wir ermitteln wegen sexuellen Missbrauch von Kindern“, sagte André Puiu, Pressesprecher der Polizei Hannover, der NP. Sollten Kinder unter 14 Jahre den Mann nackt gesehen haben, gilt dieser Tatbestand erfüllt. Laut Staatsanwaltschaft stehen darauf Haftstrafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

Ermittlungen laufen

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der zweiten Pause auf dem Schulhof des Gymnasiums. Die Schulleitung informierte sofort die Polizei. Die Beamten konnten den Mann noch „im Nahbereich“ antreffen, so Puiu. Er war zu dem Zeitpunkt bereits wieder bekleidet, soll aber auf dem Pausenhof komplett nackt gewesen sein. Weil keine Haftgründe vorliegen, ist der 72-Jährige weiterhin auf freien Fuß. Derweil laufen die Ermittlungen. Zunächst sollen Schüler befragt werden, die den Mann gesehen haben. „Bislang konnten wir nur mit der Schulleitung sprechen“, so der Polizeisprecher weiter.

Von Simon Polreich