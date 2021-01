Hannover: Nachfrage nach Kita-Notbetreuung groß

Hannover

Die Nachfrage nach Notbetreuungsplätzen für Kinder im Kita-Alter ist recht unterschiedlich. In den Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes liegt sie bei etwa 50 Prozent, teilt Sprecherin Nadine Heese mit, mehr Plätze dürfen nicht belegt werden. Das sieht die jüngste Corona-Verordnung so vor: Maximal 50 Prozent der Gesamtplätze dürfen zur Notbetreuung vergeben werden.

Die 15 Einrichtungen des Caritasverbandes sind in der Stadt und dem Umland unterschiedlich nachgefragt: In der Stadt ist die Belegung laut Sprecherin Christiane Kemper bei 37,7 Prozent, im Umland sind bei einer Belegung von 49,9 Prozent kaum noch Plätze da.

Die Nachfrage steigt

Die Belegung der Notbetreuungsplätze in den Kitas der Johanniter liege je nach Standort zwischen ungefähr 35 und etwas über 50 Prozent, sagt Sprecherin Silke Heun. Und die Nachfrage steige. Während die Eltern zu Beginn des Monats die Betreuung offenbar noch anders geregelt hätten, etwa durch Resturlaub, Überstunden oder durch Hilfe anderer, steige nun die Zahl der Eltern, die einen Platz in der Notbetreuung suchten. Insbesondere in den Johanniter-Kitas, die an Krankenhäuser angeschlossen seien, sei das auffällig.

61 von 63 möglichen Notbetreuungsplätzen sind in der Kita der Kämmer International Bilingual School in Bemerode belegt. Die Vergabekriterien für die Plätze seien nicht leicht umzusetzen, „da sie sehr viel Spielraum für Interpretationen lassen“, weiß Geschäftsführerin Heike Eckhoff. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Kriterien konkreter formuliert worden wären. Dies hätte zu mehr Transparenz, Planbarkeit und Zufriedenheit bei Eltern und Beschäftigten beigetragen.“

In den städtischen Kitas wie auch in denen unter Trägerschaft der katholischen Kirche sind aktuell ungefähr die Hälfte der möglichen Notbetreuungsplätze belegt.

Von Verena Koll