Dieser Nachbarstreit hat schon begonnen, bevor es überhaupt Nachbarn gibt. Im Röhrichtweg in Kirchrode ist in den vergangenen zwei Jahren ein Mehrfamilienhaus entstanden. Ein Luxusbau mit vier Wohnungen, der in der Gegend herausragt. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie der Eigentümer eines Nachbargrundstücks fand. Zu hoch, zu lang, zu erdrückend sei der Bau. Er klagte gegen die Baugenehmigung der Stadt. Am Donnerstag wurde der Fall vor dem Verwaltungsgericht verhandelt. Die mündliche Verhandlung begann aber nicht im Gerichtssaal, sondern direkt am Streitobjekt.

Gegen 9 Uhr hatten sich zahlreiche Personen im Röhrichtweg eingefunden. Neben den fünf Richtern, die sich ein Lagebild machen wollten, erschienen zudem der Bauherr, die Architektin sowie Vertreter der Landeshauptstadt. Auch das klagende Ehepaar B. kam dazu. Seit über 20 Jahren würden sie bereits in ihrem eingeschossigen Eigenheim wohnen. Wo früher – wie in der gesamten Umgebung – ein Einfamilienhaus stand, steht nun der gut 11 Meter hohe „Wumms“, wie ihn der Kläger-Anwalt bezeichnete.

Kläger: „Wir gucken nur noch auf das Haus“

Zu viel für die Eheleute. Vor allem aber ein Verstoß gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans. „Das Gebäude hat drei Stockwerke, obwohl nur zwei erlaubt wären.“ Optisch sieht es tatsächlich so aus, faktisch gilt es aber als zweigeschossig. Der Clou der Planer: Die oberste Etage wird als Dachboden und damit als Nutzfläche deklariert. Nur die Wohnflächen im Erd- und Obergeschoss gelten als erlaubte Aufenthaltsräume. So hat es die Stadt genehmigt.

Für das Ehepaar B. ein Unding, die gerade wegen der Gebäudehöhe von einer erdrückenden Wirkung sprechen und damit das baurechtliche Rücksichtnahmegebot verletzt sehen. Trotz eines Fußgängerweges zwischen den Grundstücken sei der neue Bau auch viel zu nah an ihrem gebaut worden. „Wir gucken nur noch auf das Haus“, moniert der Kläger: „Es verdeckt die Morgensonne.“

Laden Dachböden zum Wohnen ein?

Ein Vorwurf, der bereits vor Ort geklärt schien. Elf Meter zwischen den Gebäuden seien ausreichend, die Terrassenflächen beim Mehrfamilienhaus hätten keine Relevanz. Vor Ort stellte sich Hauptrichter Ingo Behrens aber eine andere Frage und zeigte auf das oberste Geschoss: „Ist das in der Form wirklich ein Dachboden, wo später Kisten lagern sollen?“

Hintergrund: Die etwa beiden 50 Quadratmeter großen Dachgeschossflächen haben Parkettböden und sind über Wendeltreppen aus den darunter liegenden Wohnungen direkt erreichbar. Neben einem Bad sowie einem Hauswirtschafts- und Technikraum gibt es außerdem noch drei weitere Zimmer, über die zwei schmale Balkone erreicht werden können. Der Richter: „Das habe ich so auch noch nicht gesehen.“

Wohnungen kosten etwa eine Million Euro

Handelt es sich um Etikettenschwindel? Lädt der Bereich eigentlich doch zum Wohnen ein? Nicht für den Architekten: „Wir haben eine Linie verfolgt, der Bodenbelag soll überall hochwertig sein.“ Die Architektin pflichtet bei: „Die Zimmer sind etwa für begehbare Kleiderschränke gedacht. In den Wohnräumen ist dafür kein Platz.“ Die 100-Quadratmeter-Wohnungen seien eben in einem höheren Preissegment angesiedelt.

Die Eigentumswohnungen werden derzeit zwischen etwa 940.000 und 1,1 Millionen Euro angeboten. Während die Wohnflächen im Obergeschoss über die luxuriösen Dachböden verfügen, gehören zu der Erdgeschossapartments ebenso große Kellerflächen – ebenfalls direkt erreichbar. Zudem verfügt jede der vier Parteien über eine eigene Garage.

Vorwurf des Klägers: „Die Stadt misst in zweierlei Maß“

Um kurz vor 11 Uhr wurde die Verhandlung schließlich im Sitzungssaal 4 des Fachgerichtszentrums fortgesetzt, die letzten offenen Fragen geklärt. Der klagende Nachbar brachte einen weiteren Punkt vor: „Ich mache mir natürlich auch Sorgen um eine Wertminderung meiner Immobilie.“ Als er vor einiger Zeit Umbaumaßnahmen an seinem Haus anging, sei ein Sachverständige zudem sehr pingelig gewesen. Anders als beim neuen Nachbargebäude. Sein Vorwurf: „Die Stadt misst in zweierlei Maß.“

Bei der Urteilsverkündung sagte Richter Behrens: „Es ist nachvollziehbar, dass man sowas nicht gerne hinnehmen möchte.“ Der Bau habe durchaus seine Wirkung. Dennoch wies er die Klage ab. Die Baugenehmigung habe nicht die Rechte des Klägers verletzt, die Baugrenzen und Geschossflächen hätten keine nachbarschützende Wirkung. Ob die Dachgeschosse in Zukunft jedoch regelkonform genützt würden, müsse sich zeigen: „Das ist aber Sache der Bauaufsicht.“

