Der flüchtige mutmaßliche Todesschütze Rinor Z. will sich bald der Polizei stellen. Die Angaben seines Anwalts, er habe Angst vor dem Opfer (30) gehabt, klingen plausibel. Und es könnte sein, dass sich eine Verbrechensgeschichte wiederholt – nur mit vertauschten Rollen.

Hannover: Erschoss Tatverdächtiger Armin N. in Notwehr?

Verbrechen - Hannover: Erschoss Tatverdächtiger Armin N. in Notwehr?

Verbrechen - Hannover: Erschoss Tatverdächtiger Armin N. in Notwehr?