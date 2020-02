Restmüll: 9500 Zahler ändern ihr Volumen

Hannover

Die Anhebung der Müllgebühren zum 1. Januar hat bei Abfallentsorger Aha zu einer Flut von Umstellungswünschen bei den Kunden geführt. 16.500 schriftliche Änderungswünsche sind beim Müllentsorger bis Anfang Februar eingegangen, dazu gingen 10.700 Telefonate ein, bei denen Kunden ihr Restabfallvolumen neu zusammenstellen wollten. Wie berichtet, steigen die Müllgebühren von 2020 bis 2022 laut Beschluss der Regionsversammlung vom 17. Dezember 2019 um durchschnittlich 11,4 Prozent.

Besonders teuer wird es für die Nutzer von Restmüllsäcken im Umland: Sie müssen nun teilweise doppelt so viel zahlen wie bisher. An immerhin knapp 73.000 Adressen im Umland hat Aha bereits 247.000 Gutscheine für Restabfallsäcke verschickt – der Sack ist dort beliebtes Entsorgungsmittel. Grund für die Anhebung der Gebühren sind laut Aha gestiegene Personalkosten (plus 5,9 Millionen Euro) und sinkende Wertstofferlöse, vor allem beim Altpapier (insgesamt minus 3,7 Millionen Euro).

5400 Gebührenzahler reduzieren Zahl der Restabfallsäcke

Um einen möglichen Ärgern beim Gebührenzahler über die Anhebung der Gebühren abzufedern, nimmt Aha Anträge zur Reduzierung des Restabfallvolumens noch bis zum 29. Februar entgegen und verrechnet den Differenzbetrag dann so, als wenn die Gebührenzahler schon ab dem 1. Januar 2020 das reduzierte Volumen gehabt hätten. Allerdings kann das etwas dauern, wie das Unternehmen jetzt im zuständigen Abfallwirtschaftsausschuss darlegte. 250.000 Gebührenbescheide hat Aha insgesamt verschickt, davon wollten 5400 Zahler ihre Restabfallsäcke unter zehn Liter reduzieren, 4100 wollen das Behältervolumen ändern und 5800 Kunden kamen mit anderen Wünschen in Sachen Müll auf das Unternehmen zu.

40 Mitarbeiter kümmern sich um die Änderungswünsche in Sachen Müllgebühren, an eine Aufstockung ist nicht gedacht. „Wir bitten um Verständnis, dass wir für die Bearbeitung der Änderungsanträge keine weiteren Kollegen einstellen können, denn diese müssten erst geschult werden und würden den Gebührenzahler zusätzlich Geld kosten“, so Aha-Sprecherin Helene Herich. Es zeichne sich bereits jetzt ab, dass die Antragsflut und die Telefonate wieder rückläufig sind. „Aha bearbeitet alles und Geld geht auch niemandem verloren. Auch wenn die Bearbeitung länger dauert, erhalten die Antragstellenden eine entsprechende Gutschrift“, so die Sprecherin weiter.

2,5 Prozent der Haushalte können nicht mehr reduzieren

Es habe sich darüber hinaus gezeigt, so Helene Herich weiter, dass etwa 2,5 Prozent der Haushalte in der Region Hannover, ihren Restabfall nicht mehr reduzieren kann, weil der geringst mögliche Leerungsrhythmus 40 Liter vierwöchentlich ist. Die Anzahl der aufgestellten Restabfallbehälter in der Region beläuft sich laut Aha aktuell auf 181.918 Stück, was einem wöchentlichen Restabfallvolumen von 31.733 Kubikmetern entspricht. Versandte Gutscheine für Restabfallsäcke zu 20 Liter belaufen sich auf 246.800 Stück – dies entspricht dem wöchentlichen Restabfallvolumen von 2468 Kubikmetern. Die Tonne ist gegenüber dem Sack beim Kunden also klar beliebtestes Mittel.

Von Andreas Voigt