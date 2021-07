Hannover

Die Polizei Hannover hat einen Unfallflüchtigen kurz nach seiner Flucht aufgespürt und mit auf die Wache genommen. Der 35-Jähriger war laut Polizei mit seinem Mercedes in Hannover am Lister Damm (verbindet die Stadtteile List und Vahrenheide) in einen BMW und einen Zaun gefahren. Dann habe er vorgetäuscht, zu telefonieren und sei vom Unfallort geflohen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet der Mann während einer Schlangenlinienfahrt in den Gegenverkehr und fuhr in den schwarzen BMW, dessen Fahrer schon vorsorglich nach rechts auf einen Grünstreifen ausgewichen war.

Rad ab, Achsbruch

Die Hinterachse des BMW brach, ein Rad riss ab. Im angrenzenden Zaun einer Kleingartenkolonie kam der Mercedes zum Stand. Der Unfallverursacher gab vor zu telefonieren, entfernte sich jedoch und ließ sein Auto zurück.

Alkohol und Drogen im „Spiel“?

Die Polizei machte seinen Aufenthaltsort ausfindig und traf den Flüchtigen in seiner Wohnung an. Er habe dabei noch vergeblich sich zu verstecken versucht. Der Mann wurde zur Dienststelle mitgenommen, wo eine Blutentnahme angeordnet worden sei, weil „eine Alkoholisierung oder Beeinflussung von Drogen nicht ausgeschlossen“ werden konnte. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.

Auto nicht zugelassen

Gegen den 35-Jährigen laufen nun mehrere Strafverfahren, etwa wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Zudem sei das Fahrzeug nicht mehr zugelassen und versichert gewesen, weshalb zwei weitere Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Pflichtversicherungsgesetz anstehen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle laut Polizei „fußläufig wieder verlassen“.

Von rahü