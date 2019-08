Hannover

Der Übergriff eines betrunkenen Obdachlosen auf eine Mutter (35) und ihren vierjährigen Sohn am Trinker-Treff „Oettinger Wiese“ neben dem Hauptbahnhof hat hohe Wellen geschlagen. Auf der Facebook-Seite der NP äußerten sich zahlreiche User – und es wird deutlich, dass vor allem Frauen inzwischen den Bereich aus Angst vor Belästigungen und Pöbeleien meiden.

Kristina Gebhard berichtet, dass sie auf dem Weg zur Arbeit extra andere Bahnlinien benutzt, um nicht mehr am Hauptbahnhof umsteigen zu müssen: Seit zwei Monaten meidet sie „die Ecke Bahnhof wie die Pest“. Es sei dort ein „Spießruten-Lauf“ gewesen: Sie sei „angemacht“ und ihr sei „vor die Füße gek...“ worden. Ihre Forderung: „Da muss dringend was geschehen... aber ganz dringend.“

Frauen haben Angst

Alexandra Drieselmann schreibt: „Ich habe mittlerweile Angst, morgens und abends da lang zu gehen.“ Ähnlich geht es Laura Brockmann: „Ich weiß schon, warum ich da mit Angst vorbeilaufe.“

Untätigkeit im Zusammenhang mit Obdachlosen, Trinkern und Junkies rund um den Hauptbahnhof wirft Uwe Wrase der Stadt Hannover vor: Sie verschließe „vor der Szene ihre Augen“. Und weiter: „Ich stelle mir die Frage, was noch alles passieren muss, damit dort rigoros durchgegriffen wird...“ Nick Hohmann fürchtet: „Solange die Stadt nix unternimmt, wird das nie enden.“ Matze Sprenger fordert: „Null-Toleranz-Politik nach New Yorker Vorbild.“ Olaf Hofmeister berichtet, dass er rund um den Hauptbahnhof schon häufiger Polizeikontrollen beobachtet hat: „Wichtiger als Probleme anzugehen, wäre die Ursache zu beseitigen.“

Städtischer Ordnungsdienst ein „totes Projekt“?

Kritik gibt es auch an der Arbeit des städtischen Ordnungsdienstes und dessen Präsenz: „Der städtische Ordnungsdienst agiert wohl nur undercover“, vermutet Karsten Streich. Und Kai Uwe Hasenberg hat beobachtet: „Die sind zu viert auf Streife am Kröpcke unterwegs oder gehen auf anderen Wegen spazieren.“ Er stellt die sarkastische Frage, warum die Einheit „sich in den Brennpunkten bewegen soll? Da gibt es doch nur Ärger...“ Aus Hasenbergs Sicht war der Ordnungsdienst „von Anfang an ein totes Projekt – wo sind die Damen und Herren denn nach 21 Uhr?“

Die Situation um den Hauptbahnhof ist aus Sicht von Jens Seidel, Fraktionschef der CDU im Stadtrat, inzwischen „unhaltbar“ geworden. Nach dem Übergriff auf Mutter und Kind fordert er Ordnungsdezernent Axel von der Ohe zum unverzüglichen Handeln gegen die randständige Szene auf: „Ich erwarte, dass endlich hart durchgegriffen wird. Wir können uns unsere Stadt nicht wegnehmen lassen.“

Von Britta Mahrholz