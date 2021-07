Hannover

Im März die Messerattacke auf eine Erzieherin vor einer Kita am Welfenplatz, am 31. Mai der Angriff auf einen Mann vor dem Toilettenhäuschen am Weißekreuzplatz, schließlich Anfang der Woche die Tötung des Obdachlosen Dirk S. auf einer Parkbank an der Eilenriede – ist es in der List und in der Oststadt noch sicher?

Rund 46.000 Menschen leben in der List, gut 14.000 in der Oststadt, darunter viele Familien mit Kindern. Und die Gewalttaten beschränken sich nicht nur auf die sozialen Randgruppen, wie das Beispiel des Angriffs auf die Erzieherin am Welfenplatz zeigt. In der Robertstraße war ein Verwirrter am 31. Januar mit einem Messer auf ihm unbekannte Passanten losgegangen, die er schwer verletzte. Grund genug, das Sicherheitsgefühl in diesen Viertel zu beeinträchtigen?

Viele fühlen sich betroffen, aber nicht bedroht

Betroffen fühlen sich viele, aber nicht bedroht. „Wir fühlen uns in der List nach wie vor sicher und gehen davon aus, dass die Polizei den Täter bald ermitteln wird“, sagt ein 42-jähriger Familienvater. Ein anderer junger Vater, Moritz Stolp, der mit seinem Kleinkind vor der Brust gerade den Spielplatz in der Nähe des Tatorts in der Eilenriede besucht, ist zumindest ein wenig verunsichert. Andererseits: „Ich komme aus Hamburg-Altona, da gehört so etwas fast zum Alltag.“ Kann man sich an die Zunahme von Gewalt gewöhnen? Muss man am Ende damit leben? „Es bringt uns jedenfalls nicht dazu, aus dem Stadtteil wegzuziehen“, sagt Stolp.

Eine junge Frau, die mit ihrem Dackelwelpen über den Weißekreuzplatz geht, sieht das ähnlich. Furcht habe sie nicht. „Das kann jeden treffen“, meint sie. „Aber wenn man mit Angst durch die Gegend geht, bringt das ja auch nichts. Das gehört irgendwie zum Leben dazu.“ Mehr Sorgen bereiten ihr da die ganzen Scherben, die dort überall herumliegen. „Als Hundebesitzerin muss man da richtig aufpassen.“

Nicht bedroht, aber belästigt

Nicht bedroht, aber belästigt. So fühlt sich auch Gaby Beck, die mit ihrem Enkelkind in der als Spielstraße ausgewiesenen Körtingstraße sitzt. Natürlich seien die Vorfälle schrecklich, betont auch sie. „Das ist ja mein Umfeld, ich wohne hier schon immer.“ Doch ihr persönliches Anliegen ist eher die Situation am Weißekreuzplatz, wo sie am liebsten eine Initiative gründen würde. „Früher habe ich da oft in der Sonne gesessen und ein Bier getrunken“, sagt sie. Heute gehe das nicht mehr, zumal der Kiosk ja auch dichtgemacht habe. „Vermutlich wegen der Situation dort. Ich möchte den Weißekreuzplatz zurückhaben“, sagt sie.

Besorgt: Gaby Beck will den Weißekreuzplatz zurück. Quelle: Christian Behrens

Gashi Jenny, Inhaberin von Feinkost da Toni auf der Lister Meile, findet die Situation schon „ein bisschen gruselig“. Erst kürzlich sei ein Motorroller durch die Fußgängerzone an ihrem Geschäft vorbeigerast, die Polizei mit Blaulicht hinterher. „Der hätte beinahe ein Kind überfahren“, sagt sie. Auch Kunden hätten darüber gesprochen, dass es hier gefährlicher geworden sei. „Die Lister Meile verliert, vorsichtig gesagt, an Charakter.“

Ein Herz der Lister Meile schlägt in der Kneipe Rumpelkammer am Lister Platz. „Es wird immer schlimmer“, klagt Mitarbeiter Kevin Gravert. „Wir kriegen das ja jeden Tag mit. Es kommt auch vor, dass Gäste gehen, weil sie sich belästigt fühlen.“

Blumen und Windlichter in der Eilenriede

Die Parkbank am Rand der Eilenriede, auf der Dirk S. verblutete, ist immer noch mit Flatterband abgesperrt. Die zuvor mannshoch stehenden Brennnesseln sind von den Spurensicherern der Polizei niedergedrückt worden. „Vorher hat man den Mann manchmal gar nicht sehen können“, sagt Jutta Whalley, die den getöteten Obdachlosen vom Sehen gut kannte.

Betroffen: Jutta Whalley kannte Dirk S. seit vielen Jahren. Quelle: Christian Behrens

Vor der Absperrung am Rande des Fahrradwegs ziehen immer noch Blumen und brennende Windlichter die Blicke vorbeikommender Radfahrer und Fußgänger auf sich. Ein Zettel liegt dazwischen, darauf die Frage: „Warum?“ Sogar einen halbgefüllten Kaffeebecher hat jemand dort hingestellt. Was auf dem ersten Blick despektierlich erscheinen könnte, ist vielleicht nur die geteilte Erinnerung eines Anwohners oder einer Anwohnerin, der oder die Dirk S. hin und wieder mit Kaffee versorgte.

„Das Ganze ist tragisch“, sagt Jutta Whalley. „Ich hoffe, die finden den Täter. Wir sind alle betroffen.“ Sie habe mitbekommen, wie sich S. in den Jahren von Zeit zu Zeit verändert habe. Sich immer weiter in sich zurückgezogen habe. „Aber er hat nie jemanden belästigt“, betont sie.

Von Andreas Krasselt