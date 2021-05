Hannover: Nach Tod des Opas muss Enkel in die Psychiatrie

Hannover

Es war keine Frage der Schuld, es war auch keine Frage der Täterschaft: Denis M. (34) hatte am 26. September 2020 in Langenhagen seinen Opa (85) so lange verprügelt, bis er seinen Verletzungen erlag. Der Senior erlitt multiple Verletzungen an Kopf, Hals und im Rumpfbereich (darunter sehr schmerzhafte Rippen-Serienbrüche). Todesursache war laut des Gerichtsmediziners Ersticken. Vier Tage später ging der Beschuldigte auf seine Mutter los. Er schlug und trat auf sie ein.

Dafür wurde Denis M. in die Psychiatrie eingewiesen. Aufgrund seiner Erkrankung sei er nicht schuldfähig, entschied Richter Stefan Joseph. Denis M. habe im Zustand einer paranoiden Schizophrenie gehandelt. Aber in diesem Zustand sei er eine Gefahr für die Allgemeinheit. Mit weiteren schwerwiegenden Gewalttaten sei zu rechnen.

Beschuldigter sprach nicht mit dem Gutachter

Das Verfahren zog sich über mehrere Wochen. Denn der Beschuldigte schwieg vor der Schwurgerichtskammer und sprach auch nicht mit dem psychiatrischen Sachverständigen. Deshalb musste das Gericht Zeugen anhören. Unter anderem auch die Mutter, die als Nebenklägerin im Prozess auftrat. Zeitweise war die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen.

Eine Schizophrenie ist nicht heilbar, aber Medikamente können die Wahnvorstellungen unterdrücken. Unbehandelt fühlen sich die Erkrankten verfolgt und entwickeln große Ängste. So können sie in nahen Angehörigen zum Beispiel einen Teufel oder Dämon sehen. Aus diesem Impuls heraus werden sie gewalttätig.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denis M. war wegen Gewalttaten bereits in der Psychiatrie. Wird das Urteil rechtskräftig, wird er für unbestimmte Zeit untergebracht werden. Und zwar so lange, bis ein Psychiater befindet, dass keine Gefahr mehr von dem Beschuldigten ausgeht. Sowohl der Staatsanwalt als auch die Verteidigerin, Nese Simsek, hatte die Einweisung in die Psychiatrie beantragt. „Da waren wir uns einig“, erklärte die Rechtsanwältin am Mittwoch.

Von Thomas Nagel