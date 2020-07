Hannover

Arbeitsrichter Axel von der Straten wirkte ein wenig ratlos. „Die Sache ist ganz unerfreulich“, meinte er über den ersten Corona-Rechtsstreit am Arbeitsgericht Hannover. Am Ende fand er aber eine salomonische Lösung für die schwierige Rechtsfrage.

Muss ein Beschäftigter auf Lohn verzichten, wenn ihn der Arbeitgeber in Quarantäne schickt? Ein langjähriger Bahlsen-Mitarbeiter (beschäftigt in der Produktion) war in der zweiten Märzwoche in Südtirol ( Italien) zum Skifahren. In der darauffolgenden Woche wurde der Ferienbetrieb in Südtirol wegen Corona eingestellt. Als er wieder zurück war, schickte ihn der Arbeitgeber bis zum 25. März in Quarantäne. Der langjährige Mitarbeiter klagte am Donnerstag auf Erstattung von 1124 Euro Lohn. Er war gesund aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Auswärtige Amt warnte am 10. März vor Reisen ins Ausland

„Prinzipiell hat der Beschäftigte seine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt“, führte der Richter aus. Gleichzeitig hatte das Auswärtige Amt am 10. März von Reisen nach Südtirol abgeraten. Im Gegenzug habe das Gesundheitsamt von einer Quarantäne-Anordnung abgesehen. Der Beschäftigte hatte den Urlaub angetreten, weil er ansonsten 80 Prozent der Reisekosten hätte bezahlen müssen.

Am 12. März habe die Bundesregierung eine freiwillige Quarantäne für Auslandsreisende empfohlen.„Ich kann den Arbeitgeber verstehen, dass er das Risiko einer massenhaften Infizierung nicht eingehen wollte“, sagte von der Straten.

„Wir sitzen hier in der Mitte“, stellte der Richter treffend fest. Und so schlug er den Parteien genau das vor. Die acht Arbeitstage werden bezahlt. Im Gegenzug verzichtet der Kläger auf vier Urlaubstage. Die Parteien werden den Vergleich mit ihren Mandanten besprechen.

Von Thomas Nagel