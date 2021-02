Hannover

Nach dem mysteriösen Schuss auf einen 24-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche konnte das Opfer immer noch nicht vernommen werden, wie Polizeisprecher Michael Bertram am Dienstag auf Anfrage der NP mitteilte. Der junge Mann war durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt worden und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Ob sein Zustand immer noch kritisch ist, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.

Da die bisherigen Zeugenaufrufe noch keine Ergebnisse erbracht haben, wollen die Ermittler nun Anwohner aus der Nähe des Tatorts direkt aufsuchen und an den Wohnungstüren Gespräche führen. Der 24-Jährige war am Donnerstag gegen 0.40 Uhr an der Vahrenwalder Straße/Ecke Büttnerstraße angeschossen worden.

Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Zeugen hatten unmittelbar nach dem Schuss zwei Männer wegrennen sehen, und kurz danach war ein dunkler Minivan Richtung Großer Kolonnenweg verschwunden. Ob diese Beobachtungen mit der Tat zusammenhängen, weiß niemand. Auch für Spekulationen, dass das Verbrechen mit der in der Umgebung besonders aktiven Drogenszene in Verbindung gebracht werden könnte, gibt es bislang keinerlei Anhaltspunkte.

Von Andreas Krasselt