Hannover

Die spektakuläre Schießerei am 3. Juni auf Hannovers Straßen hat am Donnerstag im Amtsgericht Hannover ihre juristische Fortsetzung gefunden. Haftrichterin Maria Kleimann hat geprüft, ob Rinor Z. (32) zu Recht wegen des Verdachts des Totschlags in U-Haft bleiben muss. „Im Verlauf der Verhandlung hat der Beschuldigte den Antrag zurückgenommen, so dass er in Haft verbleibt“, erklärte Amtsgerichtssprecher Koray Freudenberg nach dem nicht-öffentlichen Termin in Saal 2041.

Hintergrund: Wird der Antrag auf Haftprüfung zurückgenommen, dann kann zeitnah ein neuer Antrag gestellt werden. Lehnt die Richterin hingegen die Aufhebung der U-Haft ab, dann kann frühestens nach zwei Monaten die Rechtmäßigkeit der Haft überprüft werden.

Schießerei auf offener Straße

Der Beschuldigte hatte an der Kreuzung Arndtstraße/Herschelstraße/Weidendamm (Nordstadt/Mitte) Armin Z. (30) erschossen. Zuvor hatte der Schwager des Opfers, Nasko M. (51), mit einem Brett auf die Autoscheiben des Inhaftierten geschlagen. Am Ende des Streits war Armin N,, der unbeteiligt im Auto sitzen geblieben war, tot.

Der Haftprüfungstermin fand unter großen Sicherheitsvorkehrung statt. Alle Eingänge waren von Justizwachtmeistern gesichert. Z. trug eine schusssichere Weste. Anscheinend gab es Befürchtungen, dass der Clan des Getöteten die Situation nutzen könnte, um Rache zu nehmen.

Todesopfer war ein jugendlicher Intensivtäter

Laut Fritz Willig, Anwalt von Rinor Z., war eine Schlägerei am 20. Oktober 2020 Auslöser für die Schießerei. Nach NP-Informationen hat der Beschuldigte Nasko M. vier Zähne ausgeschlagen. Worum es bei dem Streit ging, ist nach wie vor unklar. „Mein Mandant hat nur einem Freund beigestanden“, sagte Willig. Anschließend sei Z. aber von der Familie des Nasko M.`s bedroht worden und habe das auch bei der Polizei angezeigt. Aus Gründen des Selbstschutzes habe er sich eine Waffe zugelegt. Sein Mandant hat in Notwehr gehandelt und aus Versehen Armin N. erschossen.

Das Todesopfer war in der Tat kein unbeschriebenes Blatt. Bereits als Kind war N. ein Intensivtäter. Als Jugendlicher gehörte er einer Bande von jungen Einbrechern an. Im Erwachsenenalter wurde er lediglich wegen geringerer Delikte auffällig. Allerdings war auch die Polizei überrascht, als etwa 1000 Gäste (darunter viele junge Männer) zu seiner Trauerfeier erschienen. Nach wie vor steht im Raum, dass das Motiv für den Streit auch einen kriminellen Hintergrund haben könnte. Laut NP-Informationen soll es Geldforderungen im sechsstelligen Bereich gegeben haben.

Die Gründe für eine U-Haft sind Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Bei einem Tötungsdelikt geht die Justiz nahezu automatisch von einer Fluchtgefahr aus – wegen der Schwere der Tat. Rinor Z. hatte sich erst vier Tage nach der Tat gestellt. Vom Tatort war er geflohen. Vermutlich, um seine Frau und seine Tochter in Sicherheit zu bringen.

Von Thomas Nagel