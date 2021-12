Hannover: Nach Hundebeißerei bleibt Klägerin auf dem Schaden sitzen

Hannover

Für die chronisch kranke Hundehalterin Annette Hofer (Name geändert) hat sich der Prozess nicht gelohnt. Sie bekommt zwar 200 Euro Schmerzensgeld für einen Hundebiss. Aber auf den weiteren Kosten von 1390 Euro bleibt sie sitzen.

Die Klägerin ging am 13. Oktober 2018 mit ihrem Hund „Primus“ (Australian Shepherd) im Sibeliusweg (Groß-Buchholz) spazieren. Laut einer Zeugin war ihr Hund an der Leine. Für den Mischling „Pablo“ galt das nicht. Es kam zu einer Beißerei. Annette Hofer erlitt eine Bissverletzung an der Hand, als sie die Hunde trennen wollte.

Klägerin bleibt auf hohem Schaden sitzen

Für den Beginn der tierischen Auseinandersetzung gibt es keine Zeugen. Aus diesem Grund sprach Richter Patrick Skeries der Klägerin die Hälfte des geforderten Schmerzensgeldes zu. Der Anwalt von „Pablos“ Frauchen hatte behauptet, Annette Hofer sei von ihrem eigenen Hund gebissen worden.

„Welcher Hund mit der Auseinandersetzung begonnen hat, ist irrelevant“, urteilte der Richter. Beide Hundehalter seien in der „Gefährdungshaftung“, schließlich hätten sich die Vierbeiner gebissen. Bei unklarem Verlauf müsse man den Schaden teilen.

Doch der eigentliche Verlust war für Annette Hofer ein ganz anderer. Sie forderte 1390 Euro Schadensersatz. Denn nach der Beißerei sei „Primus“ nicht mehr als Assistenzhund zu gebrauchen. Er sei mit anderen Hund nicht mehr „sozialverträglich“. Die Frau ist aus gesundheitlichen Gründen in ihrer Alltagsgestaltung eingeschränkt. Die Summe errechne sich aus den Kosten für eine Hundeschule und die Neuanschaffung eines anderen Assistenzhundes. Die Nachschulung von „Primus“ sei erfolglos gewesen, so die Klägerin.

Doch diese Forderung lief vor Gericht ins Leere. Richter Skeries: „Die Klägerin hat für die Behauptung, dass ihr Hund aufgrund der Auseinandersetzung mit Pablo nicht mehr als Assistenzhund nutzbar sei, keinen tauglichen Beweis angeboten.“

Von Thomas Nagel