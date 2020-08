Hannover

Angesichts der Kritik an dem Polizeieinsatz im Hauptbahnhof am Sonntagabend sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu dem genauen Ablauf der Ereignisse geben können. Mit Handys gefilmte und im Internet veröffentlichte Videos von dem Einsatz hatten den Verdacht erweckt, dass Polizisten bei dem Einsatz überreagiert haben könnten.

Die Videos zeigen tumultartige Szenen. So war auch zu sehen, wie ein Beamter einer Frau, die sich offenbar hatte einmischen wollen, möglicherweise ins Gesicht geschlagen hat. Ganz eindeutig ist das Geschehen jedoch nicht zu erkennen. Die Ermittler bitten insbesondere diese Frau, sich bei der Pressestelle der Polizei unter der Telefonnummer 0511/109 10 40 zu melden, um bei der Aufklärung zu helfen. „Es ist bedauerlich, wenn unbeteiligte Dritte derart in polizeiliche Maßnahmen geraten“, erklärte der Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover, Jörg Müller.

Anzeige

Alle Beamten weiter im Dienst

Alle Beamten, die an dem Einsatz beteiligt waren, sind weiterhin regulär im Dienst. „Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen wir davon aus, dass sich im Gesamtzusammenhang der Situation alle korrekt verhalten haben“, so Polizeisprecher Martin Richter. Aber die Prüfung zur Bewertung möglichen Fehlverhaltens laufe noch. Und bis ein klares Ergebnis vorliege, könne es noch dauern, man müsse das Geschehen davor und danach betrachten sowie die Aussagen von Zeugen und Beteiligten berücksichtigen. „Alles ist im Fluss. Wir sind darauf bedacht, so schnell wie möglich zu einem Ergebnis zu gelangen“, versicherte Richter. „Wir arbeiten mit Hochdruck.“

Weitere NP+ Artikel

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Handtaschendiebs war es am Sonntagabend im Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung mit weiteren Personen gekommen. Drei Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren behinderten den Einsatz, weshalb sie Platzverweise erhielten. Da sie den Aufforderungen der Polizeibeamten nicht nachkamen, sollten sie in Gewahrsam genommen werden, wogegen sie erheblichen Widerstand leisteten und schließlich einen Gefangenen befreiten.

Polizei sucht weiteres Material zur Aufklärung

Der Einsatz war schließlich von einer großen Menschenmenge verfolgt und behindert worden, weshalb die Polizei 200 Platzverweise aussprach. Etliche Zeugen filmten die Maßnahme auch mit ihren Handys. Zur Aufklärung des gesamten Sachverhalts werden jetzt Zeugen sowie zusätzliche Videoaufnahmen gesucht, die ergänzend zu den derzeit bekannten Perspektiven das Geschehen wiedergeben können.

Da für die betreffende Einsatzkraft im Zweifel nicht erkennbar sei, ob die handelnde Person die Polizei in ihren Maßnahmen unterstützen oder behindern will, empfiehlt die Polizeidirektion, in derartige Maßnahmen nicht einzugreifen. „Nach derzeitigem Stand und Rücksprache mit den Einsatzkräften entsprach das Vorgehen des betreffenden Beamten den gelehrten Techniken im sogenannten Abwehr- und Zugriffstraining. In einer unübersichtlichen Situation für einen aktiv handelnden und zuvor bereits angegriffenen Polizeibeamten sollte durch ein konsequentes Vorgehen eine befürchtete wiederholte Behinderung einer polizeilichen Maßnahme abgewehrt werden“, lautet die offizielle Stellungnahme.

Konsequenzen möglich

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte am Mittwoch in Hannover: „Aktuell läuft eine umfangreiche Aufarbeitung, möglicherweise werden Konsequenzen gezogen.“ Gleichzeitig verwies er in Bezug auf die bereits im Internet kursierenden Handyvideos darauf, dass diese nicht vollständig seien. Überdies habe die Aufnahme der „Schaulustigen“ auch dazu geführt, dass die Beamten bedrängt worden seien.

CDU-Toepffer kritisiert die Kritiker

Der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Toepffer sparte nicht mit harscher Kritik an diesen Schaulustigen: „Es ist erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit sich unbeteiligte Personen in eine polizeiliche Maßnahme einmischen und unsere Polizistinnen und Polizisten in Bedrängnis bringen. Was wir in den Diskussionen um aktuelle Polizeieinsätze erleben, ist eine nicht zu akzeptierende Umkehrung von Ursache und Wirkung“, sagte er. „In welcher Welt leben wir eigentlich, dass Polizistinnen und Polizisten von Außenstehenden mit Gewalt daran gehindert werden, eine Festnahme durchzuführen und sich anschließend dafür rechtfertigen müssen, sich dagegen gewehrt zu haben?“

Natürlich müssten widerrechtliche Übergriffe von Polizisten verfolgt werden, räumte er ein. „Aber wir werden nicht hinnehmen, dass der Respekt vor unseren Beamtinnen und Beamten, die jeden Tag Leib und Leben für uns riskieren, immer weiter abnimmt.“ Kritik übte Toepffer auch an Innenminister Boris Pistorius ( SPD), der über seinen Twitter-Account versuche, sich von den betroffenen Polizisten zu distanzieren.

Von Andreas Krasselt und Mandy Sarti