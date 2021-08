Hannover

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken gab am Freitagabend ein bislang unbekannter Mann kurz nach 21 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße „Am Fuhrenkampe“ vor, ein Getränk kaufen zu wollen. Während des Zahlvorgangs griff der Mann unvermittelt in die Kassenschatulle.

Laut Polizei schlug die Kassiererin (61) des „Netto“-Marktes „geistesgegenwärtig“ den Deckel der Kasse zu, sodass sich der Täter die Finger einklemmte und mutmaßlich eine Handverletzung davontrug.

Dann sei der Mann mit dem erlangten Bargeld Richtung Ausgang gerannt und dort gegen die Glasschiebetür des Supermarktes geprallt.

Schuh verloren

Der Marktleiter (55) habe noch versucht, den Täter festzuhalten; im Gerangel habe der sich jedoch losreißen und flüchten könne. Auf seiner Flucht habe der Dieb noch einen seiner Schuhe verloren.

Täterbeschreibung

Laut Zeugenaussagen ist der Täter etwa 1,85 Meter groß, von stämmiger Figur und mit rundlichem Gesicht. Er trägt wohl einen leichten Oberlippenbart und hat schwarz gelockte Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er demnach dunkle Kleidung, eine blaue hüftlange Regenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 / 1 09 38 15 bei der Polizei zu melden.

