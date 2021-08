Hannover

Diese Frage lag auf der Hand: Warum will man oder frau überhaupt Regionspräsident werden, erkundigte sich NP-Marketingmann Christoph Dannowski zum Auftakt in die Runde der drei Kandidaten Steffen Krach (SPD), Frauke Patzke (Grüne) und Christine Karasch (CDU). Das Trio will es nämlich werden und hat sich am Dienstagabend beim NP-Regionstalk 80 Minuten lang gestellt – den Fragen von Christoph Dannowski, NP-Chefredakteur Carsten Bergmann, einigen Lesern und Maileinsendungen.

Zu Gast beim NP-Regionstalk: Karl-Heinz Range (von links), Andreas Casdorff, Michael Kramer, Eike Korsen (Geschäftsführer Recken), Hauke Jagau, Volker Kluwe, Günter Evert, Marina Barth. Quelle: Behrens

Um gleich auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Frauke Patzke möchte die Klimakrise vor Ort lösen und eine Regionsverwaltung schaffen, die „den Menschen zuhört“. Christine Karasch sieht die Region als Motor für vieles – und will ihn anwerfen. „Energie, Industrie, Bildung, Infrastruktur, da müssen wir Konflikte lösen und und stark aufstellen“. SPD-Herausforderer Steffen Krach schließlich, ein Kind der Region Hannover, will die Möglichkeit bekommen, „Heimatpolitik zu machen für knapp 1,2 Millionen Menschen“.

NP-Leser live vor Ort oder über Facebook zugeschaltet

Regionstalk – so nannte die Neue Presse ihr Format, es kam an. Auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe in Bemerode waren etwa 60 NP-Leser und -Leserinnen unter 3G-Coronabedingungen unter freiem Himmel dabei, dazu weitere geladene Gäste wie Noch-Regionspräsident Hauke Jagau, Zoo-Chef Andreas Casdorff, Sparkassen-Vorstand Marina Barth, Polizeipräsident Volker Kluwe, Karl-Heinz Range (KSG Hannover) und Hannovers Tourismus-und Marketingchef Hans Nolte. Außerdem gab es einen Live-Stream im sozialen Netzwerk Facebook.

Gewählt wird am 12. September – und es war das erste direkte Aufeinandertreffen der drei wohl aussichtsreichen von insgesamt acht Kandidaten. Und nachdem Amtsinhaber Hauke Jagau (SPD) auf eine erneute Kandidatur verzichtet hat, scheint das Rennen offener denn je – unabhängig von tagesaktuellen, bundespolitischen Wahltrends.Und ganz unbedeutend ist die Wahl auch nicht – immerhin hat die Region die geografische Größe des Saarlands und beherbergt 21 Kommunen.

Wahl zum Regionspräsidenten wird eine Richtungswahl

Steffen Krach (42, SPD), Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat, Christine Karasch (52, CDU), Bau- und Umweltdezernentin bei der Region Hannover, und Frauke Patzke (50, Grüne), Leiterin des Referats Kulturentwicklung und Kulturelle Bildung im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gelten im Vorfeld allgemein als die aussichtsreisten Kandidaten. Nach dem Polit-Talk stand fest: Die Wahl zum Regionspräsidenten oder zur -präsidentin wird eine Richtungswahl.

Aufmerksame Zuhörer: Die Talkrunde der Neuen Presse auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe in Bemerode dauerte 80 Minuten und wurde live ins soziale Netzwerk Facebook übertragen. Quelle: Behrens

Frauke Patzke etwa setzte naturgemäß das grüne Thema Klimaschutz nach oben, sie will möglichst schnell Solarenergie auf möglichst viele Dächer bringen und die Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität verbessern. Beim Thema Wirtschaft will Christine Karasch den Ausbau der Breitbandtechnik forcieren und steht für eine „wirtschaftspolitische Politik vor Ort mit schnellen Plan- und Genehmigungsverfahren“. Steffen Krach wiederum hält auch die „Familienregion“ für wichtig – etwa einen kostenlosen Schwimmunterricht für Fünf-bis Siebenjährige auf den Weg bringen, „da diese Altersgruppe in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht Schwimmen lernen konnte. Und das ist gefährlich.“

Drei Kandidaten, ein Ziel: eine Verkehrswende für alle

Bei der Mobilität schließlich herrschte wieder Einigkeit – eine Verkehrswende müsse alle Fortbewegungsmittel berücksichtigen und das Gut (Nahverkehr, Rad) gegen Böse (Auto) aufbrechen. Steffen Krach warb noch einmal für sein 365-Euro-Ticket im Nahverkrhr, Christine Karasch für eine verbesserte Infrastruktur für alle und Frauke Patzke will sich für eine Verkehrs-App einsetzen, die über das GVH-Angebot hinausgeht, da sie die Mobilitäts-Angebote untereinander vernetzen soll.

Von Andreas Voigt