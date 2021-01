Hannover

Alle Eltern sollten wissen, was ihre Kinder so im Zimmer treiben: Wie lange bleibt die Freundin? Was flimmert so über den Computer-Bildschirm? Karin Meier (60, Name geändert) blieb natürlich nicht verborgen, dass ihr Sohn Kai (31, Name geändert) in seinem Zimmer eine passable Hanf-Indoor-Plantage aufgezogen hatte. Beide wohnen in einer Mietwohnung – mitten in Hannover.

„Wir haben natürlich darüber geredet“, sagt die Mutter vor dem Schöffengericht aus. Ihr Sohn habe versprochen, die Anlage abzubauen. Das tat er aber nicht. Resignativ zog Karin Meier auf Nachfrage der Schöffin die Schultern hoch: „Man redet immer wieder miteinander.“

Angeklagter betrieb keinen Drogenhandel

Das Reden half nicht. Also saßen Sohn und Mutter am Mittwoch auf der Anklagebank im Amtsgericht Hannover. Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge musste Richterin Sabine Mzee verhandeln. Ein Verbrechenstatbestand, Mindeststrafe ein Jahr Gefängnis.

Eigentlich. Das Verfahren gegen Karin Meier wurde gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 1000 Euro eingestellt. Sie hatte mit dem Drogenanbau nichts zu tun. Ihr Sohn muss eine Geldstrafe von 1800 Euro (150 Tagessätze) bezahlen. Dabei hatten die Ermittler gut ein Kilo Marihuana und 138 Gramm Drogen-Pilze sichergestellt. Der THC-Gehalt des Cannabis lag bei fünf Prozent.

Kai Meier wurde lediglich wegen Besitzes von Drogen verurteilt. „Für ein Handeltreiben hat das Gericht keinerlei Hinweise finden können“, befand Richterin Mzee. Dem Angeklagten sei es nur um den Eigenkonsum gegangen. Und das aus gutem Grund: Der junge Mann leidet unter Epilepsie, Schlafstörungen und einer Darmerkrankung. „Seine Fachärzte befürworten den Cannabis-Konsum aus therapeutischen Gründen“, erklärte Rechtsanwalt Marco Jutsch. Er konnte die ärztliche Stellungnahme des behandelnden Neurologen vorlegen.

Sanitäter riefen wegen des Geruchs die Polizei

Aufgrund der Epilepsie kam die Straftat erst zutage. Am 26. Dezember 2018 musste die Mutter den Notarzt rufen, weil ihr Sohn einen Krampfanfall erlitten hatte. Der auffällige Geruch ließ die Sanitäter die Polizei rufen. Jetzt nimmt der Angeklagte Tabletten. Er hat seit Februar 2020 keine Anfälle mehr erlitten, leide aber unter den Nebenwirkungen der Medikamente. „Mein Mandant hat versucht, alles richtig zu machen“, sagte Jutsch. Er forderte eine Geldstrafe von höchstens 90 Tagessätzen, damit das Urteil nicht als Vorstrafe ins Führungsregister komme.

Das Gericht sah es kritisch, dass sich der Angeklagte ohne ärztliche Beratung das Cannabis selbst verordnet hatte. Ging aber wegen des Geständnisses und fehlender Vorstrafen von einem minderschweren Fall aus.

Cannabis: Legal, aber im Gesundheitswesen nicht beliebt

Seit 2017 dürfen Ärzte bei schweren Erkrankungen legal Cannabis als Medizin verordnen. Die lindernde Wirkung der Arznei ist bei Multipler Sklerose oder auch Krebs bekannt. Allerdings ist die Bezahlung des Medikaments seitens der Krankenkassen ein heikler Punkt. Denn zahlen müssen sie nur bei einer schweren Krankheit, einer fehlenden Therapie-Alternative und bei Aussicht auf Erfolg. Viele Anträge werden abgelehnt. Und auch viele Ärzte lehnen eine Therapie mit Marihuana als Therapeutikum ab.

Laut Schätzungen dürfte die Zahl der Patienten, die Cannabis in Deutschland legal aus medizinischen Gründen konsumieren dürfen, in 2020 die 100.000-er Grenze überschritten haben. Darunter sind aber auch viele Privatpatienten und Selbstzahler.

Von Thomas Nagel