Als die Polizei Erna K. (Name geändert) in ihrer Wohnung fand, wog sie nur noch 26 Kilo. Die 93-Jährige lag völlig ausgetrocknet tot auf der Schlafcouch in ihrer Oberricklinger Wohnung. Verantworten für diesen tragischen Tod muss sich jetzt ihr Sohn Jörg K. (73) vor dem Amtsgericht. Offenbar hat er seine eigene Mutter verdursten und verhungern lassen, weil er mit ihrer Pflege völlig überfordert war. Dabei hatte er sie sogar aus dem Pflegeheim geholt, weil er mit den Zuständen dort nicht zufrieden war.

Am Dienstag sagte K. mithilfe seines Anwalts zu den Vorwürfen aus, räumte sie weitestgehend ein. Bei einer Verurteilung könnte das eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und drei Jahren nach sich ziehen. Die Anklage lautet zunächst auf „Aussetzung“. Der Gesetzgeber versteht darunter das Zurücklassen einer Person in einer hilflosen Situation. Doch am Ende könnte dem Senioren das Gefängnis erspart bleiben. Gericht, Staatsanwaltschaft und sein Verteidiger haben nach der Aussage des Mannes inzwischen Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit. Die soll jetzt von einem psychiatrischen Gutachter geprüft werden.

Angeklagter „schafft es nicht, seine Post zu öffnen“

Schon am ersten Tag der Verhandlung hatte es Probleme gegeben: Jörg K. war zum Eröffnungstermin schlichtweg nicht erschienen. Damals rätselte man über das Verbleiben, ordnete schließlich einen Haftbefehl an, um das Erscheinen vor Gericht zu garantieren. Jetzt erklärte sein Verteidiger: „Mein Mandant hat Probleme in behördlichen Dingen, scheitert schon an der Beantragung von Rente. Irgendwann hat er seine Post gar nicht mehr aufgemacht, weil ihn alles überfordert“, so Anwalt Christoph Burchard. Als ihn die Polizei festnahm, fand man in seiner Wohnung einen ganzen Eimer voller ungeöffneter Briefe – darunter auch die Ladung zu Gericht.

Dort entschuldigte sich der Mann, der aus Hannover stammt und seit seinem Militärdienst in Hamburg wohnt, für sein Verhalten. Durchaus eloquent und wortreich antwortete er auch auf die Fragen von Richter Laurin Osterwold, äußerte sich aber auch sprunghaft und mit deutlichen Problemen, bei der Sache zu bleiben.

Er sei als Einzelkind bei seiner Mutter aufgewachsen, sogar verwöhnt worden. Sein Vater verstarb früh. Sie blieb immer in Hannover, er pendelte, um sie zu besuchen. Und später auch zu pflegen. Bis zu ihrem 90. Lebensjahr sei sie kerngesund gewesen, habe nie einen Arzt gebraucht. Dann baute sie ab. Nach einem Sturz in ihrer Wohnung kam sie in ein Pflegeheim. Später dann in ein anderes, gefolgt von einem Aufenthalt in der Kurzpflege. Dort habe sie ihr Sohn schließlich herausgeholt.

Warum?, wollte Richter Osterwold wissen. „In den Ecken lag Unrat, man hatte nicht ausgefegt“, schilderte der 73-Jährige. Auch wund gelegen habe sich seine Mutter „am Steiß“ – obgleich sie sich, wie er auf Nachfrage der Schöffen erklärte – zu dem Zeitpunkt noch selbst aufstehen konnte. Überhaupt hatte der Angeklagte Probleme, die Ereignisse chronologisch und logisch zu ordnen. Anwalt Burchard musste oft helfen.

Am 16. Dezember 2016 habe er seine Mutter schließlich zurück in ihre Wohnung geholt, mit dem Ziel, dort eine häusliche Pflege für sie zu organisieren. Daran scheiterte Jörg K. jedoch komplett. Mehrere Anrufe bei Pflegediensten habe er getätigt, aber immer die gleiche Antwort erhalten: Man sei ausgebucht, habe keine weiteren Kapazitäten. So blieb es an ihm, sich um seine Mutter zu kümmern, zwischen Hannover und Hamburg per Bahn zu pendeln.

Der Zustand der über 90-Jährigen verschlechterte sich zusehends. Zwar sei sie immer schon drahtig gewesen und wog beim Abschied aus dem Pflegeheim auch nur 38 Kilo. Verlor unter seiner Obhut jedoch weitere rund 12 Kilo. Dass sie bei zu wenig aß oder trank bemerkte der Sohn offenbar nicht. „Mal aß sie gut, dann brach sie ab und es ging nichts mehr“, beschrieb er. Ähnlich sei es auch um ihren geistigen Zustand bestellt gewesen. Die 93-Jährige zeigte Anzeichen einer wachsenden Demenz. „Eben noch konnte man sich gut mit ihr unterhalten. Im nächsten Moment stockte sie – als ob der Faden weg war.“

Jörg K. hatte selbst Zweifel an seiner Tauglichkeit

Eingeschränkt mobil soll seine Mutter bis zuletzt gewesen sein, war mit dem Stock in der Wohnung unterwegs. An Ostern 2017 sei man noch gemeinsam im Park vor der Wohnanlage spazieren gewesen. Fachliche medizinische Betreuung habe sie während ihres Aufenthalts im fünften Stock des Wohnhauses bis zu ihrem Tod an Pfingsten aber nicht bekommen. Auch ihre Medikamente, ein Blutdrucksenker, habe er nicht mehr besorgt. „Der Hausarzt machte ja keine Hausbesuche“, so die schlichte Begründung des 73-Jährigen.

Heute sehe er es glasklar: Er hätte sich um die Gesundheit der Mutter besser kümmern müssen, ließ er durch seinen Anwalt mitteilen. Die einzelnen Notsignale habe er nicht in der Schärfe gesehen, „sonst hätte er womöglich einfach irgendwann die Feuerwehr gerufen“, so der Verteidiger.

Zweifel an der eigenen Tauglichkeit als Betreuungsperson hatte er aber schon lange gehabt. Schon Ende 2015 habe er dem Betreuungsgericht einen Brief geschrieben, ihn eventuell auszuwechseln, weil er die Aufgabe nicht auf die Reihe bekomme. „Am Anfang war ich noch sehr siegessicher. Aber dann sind mir die Fälle weggeschwommen.“ Dem sei aber nie jemand nachgekommen.

Bestatter aufgesucht, statt Notruf zu wählen

Das letzte Mal lebendig habe er seine Mutter an Pfingstmontag 2017 gesehen. Als er gegen Mitternacht des Dienstags wieder in der Wohnung ankam, fand er sie tot auf der Schlafcouch. „Wenn ich daran denke, bekomme ich jetzt noch Gänsehaut.“ Den Notarzt rief der 73-Jährige aber nicht, sondern lüftete erst einmal und „dachte über vieles nach.“ Erst am nächsten Morgen machte er sich auf zu einem Bestatter, um seine Mutter beerdigen zu lassen. Als dieser nach dem Totenschein fragte und ihn der 73-Jährige nur hilflos ansah, schöpfte der Mann Verdacht und wählte den Notruf.

Er habe niemals etwas schlechtes für seine Mutter gewollt, berichtete der 73-Jährige durchaus glaubhaft vor Gericht. Er habe ihr doch nur ermöglichen wollen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben. „Rückblickend wünschte mir, dass es einen Leitfaden gebe für alle Betreuer“, betonte der Mann am Ende seiner Aussage. Es gebe so vieles zu beachten, man werde aber schlichtweg ins kalte Wasser geworfen. Er zumindest habe sich nicht zu helfen gewusst.

Am Ende der Befragung hatten Staatsanwältin und Richter erhebliche Zweifel am psychischen Zustand und der Schuldfähigkeit des Angeklagten. Richter Osterwold gab in Abstimmung mit der Verteidigung eine psychologische Begutachtung von K. in Auftrag. Der Prozess wird dafür um Monate unterbrochen und soll frühestens im Herbst fortgesetzt werden. Ausgang: völlig offen.

Von Simon Polreich