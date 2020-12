Hannover

Seine Anwältin wollte ihn aus der U-Haft holen. Doch jetzt muss der mutmaßliche Brandstifter Lutz M. (60) eine neunmonatige Strafe im Gefängnis absitzen – allerdings wegen eines anderen Delikts. Die Staatsanwalt hat nun viel Zeit, seine Verbindung zu der Südstadt-Brandserie zu überprüfen.

M. wurde im November verhaftet, als er ein leer stehendes Haus in Döhren verließ, in dem Sperrmüll brannte. „Kurz vor seiner Verhaftung war er aber in einer Berufungsverhandlung“, erklärt Staatsanwalt Thomas Klinge. „Noch während seiner Untersuchungshaft wurde dieses Verfahren nun rechtskräftig, und er trat seine Gefängnisstrafe an.“

Es handelt sich um drei Diebstahldelikte und einen Betrug. Unter anderem soll er in einem Tierfachgeschäft ein Vogelfutterhäuschen mitgenommen und einen gestohlenen Laptop über Ebay verkauft haben.

Gefängnisstrafe kommt nicht ungelegen

Der Staatsanwaltschaft kommt seine Gefängnisstrafe nicht ungelegen. So muss in der Regel innerhalb von sechs Monaten U-Haft die Hauptverhandlung gegen den Verdächtigen beginnen. Diesen Zeitdruck hat man nun nicht mehr. Doch auch für M. bietet die Situation Vorteile. Seine „Netto-Zeit“ hinter Gittern könnte sich dadurch verkürzen. Denn nach den neun Monaten im Gefängnis könnten die Vorwürfe geklärt und eine weitere U-Haft obsolet sein.

Für die Ermittler gilt der 60-Jährige aber immer noch als dringend tatverdächtig, nicht nur in dem leer stehenden Gebäude in Döhren gezündelt zu haben, sondern auch für die 18 vorigen Brände in Döhren, der Südstadt und Waldhausen verantwortlich zu sein. Seit dem 12. August brannte es dort in Tiefgaragen, Kellern und Treppenhäusern. Der Feuerteufel zündete mit Vorliebe Oldtimer und weitere Autos an, aber auch Kinderwagen und Fahrradanhänger.

Handelt es sich bei Lutz M. um den Feuerteufel? Hinweise erhoffen sich die Ermittler von den Ergebnissen der Durchsuchung der Wohnung von M. Die Daten würden derzeit noch ausgewertet, so Klinge.

