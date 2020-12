Hannover: Mutmaßlicher Dealer (18) bedroht Zivilfahnder mit Messer

Hannover

In Hannover hat ein Drogendealer (18) einen Zivilpolizisten mit einem Messer bedroht. Der Täter konnte von mehreren Beamten überwältigt werden. Der 18-Jährige ist kein Unbekannter: Er macht immer wieder Ärger und ist bereits im Zusammenhang mit dem Handel von Marihuana in Erscheinung getreten.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 18-Jährige in der Nacht zu Sonnabend zivilen Einsatzkräften am Steintorplatz (Mitte) gegen 3.10 Uhr aufgefallen. Es bestand der Verdacht, dass er Betäubungsmittel verkauft. Der Drogenhandel in Hannover ist aufgeteilt: Albaner organisieren den Koks-Verkauf, Afrikaner bringen das Cannabis unter die Konsumenten.

In der Tatnacht sah es so aus, als wolle der 18-jährige Algerier den Drogen-Nachschub organisieren. Er machte sich zu Fuß in Richtung Linden auf. Deshalb hefteten sich mehrere Fahnder an seine Fersen.

Verdächtiger bedroht Fahnder

Offenbar bemerkte der Verdächtige, dass ihm jemand folgte. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der 18-Jährige nicht wusste, dass es sich dabei um Zivilbeamte handelte. An der Einmündung Falkenstraße/Deisterstraße drehte sich der Mann plötzlich um und rannte auf einen Fahnder (32) zu. Dabei bedrohte er den 32-Jährigen mit einem Messer.

Dann griffen weitere Polizisten, die sich in der Nähe aufhielten, ein. Der Verdächtige wurde festgenommen. Verletzt wurde niemand. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Außerdem muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Drogengeschäfte gehen weiter

Unbeeindruckt von dem Einsatz ging der 18-Jährige am Sonnabendabend wieder seinen Geschäften am Steintorplatz nach. Gegen 22.15 Uhr suchte er offenbar nach Kundschaft. Er sei bei so genannten „Anbahnungsgesprächen“ beobachtet worden, so die Polizei.

Als die Beamten ihn kontrollierten, sei der Algerier aggressiv geworden. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Nacht in Gewahrsam

Doch auch das kümmerte den 18-Jährigen wenig: Als er in der Nacht zu Sonntag gegen 3.10 Uhr erneut im Bereich des Steintors erwischt wurde, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Am Morgen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von Britta Mahrholz