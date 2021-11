Hannover: Mutmaßlicher Betrüger entzieht sich dem Prozess

Hannover

Etwas gebeugt sitzt die 90-Jährige auf der Bank vor dem Amtsgerichtssaal 2186. Die rechte Hand auf dem Gehstock. Sie hat große Mühe, sich an der Unterhaltung zu beteiligen. Sie ist schwerhörig. Wie sie es denn findet, dass der Angeklagte zum zweiten Mal wegen einer Gehirnerschütterung nicht zum Prozess erscheint? Ihre Antwort: „Langweilig.“ Schnell schiebt sie hinterher: „Der wird das immer wieder tun.“

Jeramie Jeffry F. (31) sollte sich am Dienstag eigentlich wegen Betruges und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Sein Anwalt entschuldigte ihn: „Mein Mandant hat eine Gehirnerschütterung.“ Richter Svenja Tittelbach-Helmrich fragt erstaunt: „Schon wieder?“. Bereits der erste Termin war geplatzt – wegen desselben Kopfleidens des Angeklagten.

Angeklagter soll Seniorin 15 000 Euro abgeknöpft haben

Der Mann steht vor Gericht, weil er sich am 28. Januar 2020 in Hannover bei der 90-jährigen Frau als Dachdecker einer nicht existenten Firma ausgegeben haben soll. Wegen loser Dachziegel seien Sanierungsarbeiten auf dem Dachboden nötig, erklärte er der Seniorin. Also arbeitete er drei Wochen lang in dem Haus und erhielt laut Anklage 15 000 Euro in bar.

Der Angeklagte soll aber lediglich Dachziegel unsachgemäß verspachtelt und Dachlatten ohne Imprägnierung angebracht haben. Diese „Arbeiten“ sollen eine vollständige Sanierung des Daches im Laufe der Zeit erforderlich gemacht haben.

Neffe des Opfers stellt „Dachdecker“ eine Falle

Schließlich habe Jeramie Jeffry F. weitere 20 000 Euro gefordert. Doch ein aufmerksamer Bankmitarbeiter verweigerte die Auszahlung des Geldes und informierte den Neffen des vermeintlichen Betrugsopfers, einen Anwalt einer der renommiertesten Kanzleien Hannovers. Der Jurist stellte F. eine Falle. „Ich wollte von ihm hören, dass er die 15 000 Euro erhalten hat. Das hat er mir gegenüber auch zugegeben“, sagt der Neffe.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuvor hatte der Anwalt die Polizei informiert, doch wegen eines Schichtwechsels seien die Beamten zu spät gekommen. Der Angeklagte konnte mit zwei unbekannten Mittäter im Auto fliehen. Da stellte sich die Lebensgefährtin des Anwalts in den Weg, um die Flüchtenden aufzuhalten. Laut der Pressemitteilung des Amtsgerichts fuhr der Angeklagte „ungebremst“ auf die Frau zu. Sie musste zur Seite springen, um nicht verletzt zu werden. Deshalb die Anklage wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Nach NP-Informationen ist Jeramie Jeffry F. einschlägig wegen Betruges vorbestraft.

Die Seniorin muss also noch ein drittes Mal im Amtsgericht erscheinen, um auszusagen. Der Anwalt des Angeklagten konnte zu Prozessbeginn noch kein ärztliches Attest seines Mandanten vorlegen. „Das wird im Laufe des Tages nachgereicht“, erklärte er.

Von Thomas Nagel