Hannover: Mutmaßliche Vergewaltiger verweigern Aussage

Dass sich Strafverteidiger bei Richtern entschuldigen, ist eher seltener der Fall. Am Mittwoch erklärte Rechtsanwalt Anselm Schanz im Vergewaltigungsprozess: „Ich entschuldige mich für den Begriff Kriegserklärung. Manchmal geht es mit mir durch.“

Richter Ralph Guise-Rübe erwiderte: „Dafür habe ich Verständnis. Der Verlauf des Verfahrens ist für alle nicht glücklich.“ Hussein J. (23) und sein Cousin Mustapha J. (24) müssen sich wegen einer besonders schweren Vergewaltigung verantworten. Am Dienstag hatte der Richter die beiden jungen Männer noch im Gerichtssaal verhaften lassen. Aus diesem Grund wählte Anwalt Schanz den Ausdruck „Kriegserklärung“. Eigentlich wollten die Angeklagten am Mittwoch ein Geständnis ablegen.

Befangenheitsantrag anstatt Geständnis

Doch stattdessen formulierte Anwalt Marco Neumann (er vertritt Mustapha J.) einen Befangenheitsantrag gegen die 2. Große Jugendkammer am Landgericht Hannover. „Das Verfahren ist jetzt fast dreieinhalb Jahre alt. Mein Mandant hat sich immer dem Verfahren gestellt. Es sind keine neuen Beweismittel ins Verfahren eingeführt worden“ – deshalb halte er die Verhaftung für überzogen.

Die Ermittlungen haben sich wegen schlechter technischer Ausstattung und Überlastung des Personals bei der Polizei in die Länge gezogen. Und dann lag die Akte während der Pandemie auch noch bei der Staatsanwaltschaft im Regal. Die Anklage war erst im Januar 2021 fertig. Und da sah wohl niemand mehr in der Justiz einen Haftgrund (Flucht- oder Verdunkelungsgefahr).

Die Richter hatten den Haftbefehl mit der zu erwartenden hohen Haftstrafe (Mindeststrafe zwei Jahre) und der libanesischen Staatsbürgerschaft von Hussein J. begründet. Sie sehen eine Fluchtgefahr. Das habe sein Mandant wegen der Aufregung durcheinandergebracht, er habe lediglich die deutsche Staatsangehörigkeit, erklärt Anwalt Schanz am zweiten Verhandlungstag.

Opfer soll am nächsten Verhandlungstag aussagen

Bis zum 22. März wird eine andere Kammer am Landgericht über den Befangenheitsantrag entscheiden. In der Regel haben solche Anträge nur eine geringe Erfolgsaussicht. An diesem Tag soll auch das Opfer (24) aussagen. Die junge Frau ist akut an Corona erkrankt.

Nach der bisherigen erdrückenden Beweislage haben sich die beiden Angeklagten am 13. Oktober 2018 verabredet, die damals 20-jährige Frau betrunken zu machen und dann zu vergewaltigen. Das taten sie dann auch in der Kleingartenkolonie „Lerchenlust“ auf jede erdenkliche Art und Weise mit noch ein paar perversen Zutaten. Während der Taten verhöhnten sie das Opfer und verschickten Sprach- und Bildnachrichten an Freunde. Drei Videos, die den Missbrauch zeigen, wurden bei Hussein J. auf dem Handy sichergestellt.

Sein Cousin hatte die junge Frau über eine „Dating-App“ in eine Whatsapp-Gruppe geholt. Die Gruppe nannte sich „Gangbang“ (Gruppenvergewaltigung). Das spätere Opfer hatte kurz zuvor eine intime Beziehung mit Mustapha N. angefangen. Eine Kriminalkommissarin (39) schilderte den Zustand der jungen Frau nach der Tat: „Sie war wirr, redete zusammenhanglos. Sie stand komplett neben sich.“

