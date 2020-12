Hannover

Jedes Jahr eine gute Tat: Hannovers mutigster Taxifahrer hat wieder zugeschlagen. Diesmal stieg ein mutmaßlicher Dieb und Einbrecher an der Goseriede (Mitte) in den Wagen von Atila Talu, der schon mehrfach der Polizei hatte helfen können. Anstatt sich von dem Gauner einspannen zu lassen, transportierte er ihn direkt zur Polizeiwache. Dort klickten die Handschellen.

Der 56-Jährige hatte seinen merkwürdigen Fahrgast am Sonnabendmorgen gegen 8 Uhr am Taxistand an der Goseriede aufgenommen. Als Fahrtziel nannte der Mann Anderten, wollte aber zuvor noch kurz im Großmannweg in der Nähe der Marktkirche etwas abholen.

Als Talu mit seinem Taxi dort ankam, roch er schon bald den Braten. Denn sein Fahrgast holte dort aus einem abgestellten Pkw-Anhänger einige Gegenstände, die er im Kofferraum des Taxis verstaute. Zur Gewissheit wurde der Verdacht des Chauffeurs, als ihm der Mann während der Weiterfahrt als Bezahlung Whisky oder Zigaretten, die offensichtlich aus einem Einbruch stammten, anbot.

Diebesgut aus Anhänger umgeladen

Statt zu dem angegebenen Ziel in Anderten zu fahren, stoppte Talu das Taxi am Polizeikommissariat Lahe an der Podbielskistraße. Da er zuvor unbemerkt den Taxi-Notruf betätigt hatte, wurde er dort schon erwartet. Die Beamten überprüften die Gegenstände im Kofferraum, die offensichtlich aus einem Einbruch in der Nacht zu Sonnabend in einem Restaurant in der Knochenhauerstraße (Mitte) stammten, in unmittelbarer Nähe des abgestellten Anhängers.

Der 41-jährige Fahrgast wurde festgenommen, die Beute beschlagnahmt. Die Beamten ermitteln nun wegen des Einbruchs in das Restaurant und wegen eines Betrugsdeliktes gegen den Mann. Darüber hinaus wird auch geprüft, ob er für zwei weitere Einbrüche in Betracht kommt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl beantragt. Noch am Sonntag soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden.

Taxifahrer Talu ist für die Ermittler kein Unbekannter. Er hatte im Oktober 2019 zwei Polizisten am Schwarzen Bären gegen Randalierer beistehen können. Ein Jahr zuvor hatte er in seinem Taxi eine Tasche mit 101.000 Euro gefunden, die ein Autohändler liegen gelassen hatte – und die er selbstverständlich abgab. Dafür wurde er vom Unternehmen Hallo Taxi als ehrlichster Taxifahrer Hannovers geehrt.

Von Andreas Krasselt