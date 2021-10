Hannover: Muss der Arbeitgeber Lohn für Quarantäne zahlen?

Hannover

Es gibt Rechtsstreitigkeiten, die kann man einfach nicht richtig entscheiden. Insofern war der Vergleich zwischen Michael Müller (54, Name geändert) und seinem Arbeitgeber Bahlsen am Donnerstag genau goldrichtig. Die Firma zahlt ihm 750 Euro Bruttolohn und der Prozess war beendet.

Was war passiert? Im November 2019 hatte der langjährige Mitarbeiter eine Reise nach Südtirol gebucht. Einen Tag vor der Abreise am 6. März 2020 wurde ihm eröffnet: „Nach Deinem Urlaub musst Du zwei Wochen Quarantäne und bekommst in dieser Zeit keinen Lohn.“ Denn in der Zwischenzeit war eine Pandemie namens Corona ausgebrochen. Südtirol war ein Hotspot.

RKI hatte Südtirol als Risikogebiet eingestuft

Das Arbeitsgericht hatte in der ersten Instanz entschieden: Die Anordnung des Arbeitgebers war rechtens. Denn das Robert-Koch-Institut hatte Südtirol am 2. März 2020 als Risikogebiet eingestuft. Michael Müller musste also auf 1100 Euro Lohn verzichten.

Das Landesarbeitsgericht sah es nun anders und schlug den Vergleich vor. Wohl auch deshalb, weil das Bundesarbeitsgericht in dieser Rechtsfrage noch keine Entscheidung getroffen hat. Und der Ausgang dieser Rechtsfrage sei völlig offen, waren sich die Juristen im Saal einig.

„Für mich war das Auswärtige Amt maßgebend, und das hatte keine Reisewarnung herausgegeben“, sagte der Bahlsen-Mitarbeiter im Gericht. Außerdem hätte er die Reise so kurzfristig storniert, hätte er 80 Prozent der Urlaubskosten tragen müssen.

So oder so war der Urlaub ein Reinfall. Am 10. März waren Michael Müller und seine Frau wieder zu Hause, sie mussten das Urlaubsgebiet pandemiebedingt verlassen. Eigentlich wollte das Paar bis zum 15. März bleiben.

Von Thomas Nagel