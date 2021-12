Hannover

Der monatelange Lockdown im vergangenen und in diesem Jahr macht vielen Menschen schwer zu schaffen. Einige bangten oder bangen noch heute um ihre Existenzen, Seniorinnen und Senioren verfielen in Einsamkeit und Kindern fehlten die sozialen Kontakte. Doch auch Menschen mit Einschränkungen waren schwer betroffen. „Diese Gruppe von Menschen ist sowieso schon gehandicapt, teilweise nicht so beweglich und hat Vorerkrankungen“, erklärt Projektinitiatorin Ayda Kirci. „Diese Menschen leben also in absoluter Isolation und haben eine noch viel größere Angst als wir.“

Aus diesem Grund hat sich die Sängerin der hannoverschen Band Shanaya Gedanken gemacht. „Wir wollen diesen Menschen Zugang zu kultureller Teilhabe verschaffen.“ Der Lockdown sei für viele Menschen mit Behinderungen eine neue Herausforderung gewesen – auch, weil Homepages beispielsweise nicht barrierefrei sind oder alltägliche selbst bestimmte Unternehmungen wie der Einkauf so nicht mehr stattfinden konnten. „Es fehlte der Austausch mit anderen Menschen.“ Und so entstand die Idee zu dem inklusiven digitalen Konzert „Die Reise – mit den Augen hören, mit Klängen sehen“. Nach Angaben von Kirci ein bundesweit einzigartiges Projekt.

Gebärdensprache und Untertitel

Das Besondere: Dieses Konzert wird barrierefrei produziert. Die musikalischen und künstlerischen Beiträge sollen für alle Menschen zugänglich sein – also für Menschen mit Seh- oder Höreinschränkungen. „Dafür werden die Beiträge in Gebärdensprache wiedergegeben und untertitelt“, erklärt Kirci.

Die Band Shanaya beim Videodreh im Studio Tessmar. Quelle: privat

Außerdem werden Farb- und Lichteffekte eingesetzt sowie für Menschen mit Sehbehinderungen „Klangwelten“ in den Liedpausen produziert. All das passierte bereits am vergangenen Sonntag im Tonstudio Tessmar. „Das war ein unglaubliches Erlebnis, da so viele Menschen eine zauberhafte Atmosphäre geschaffen haben“, sagt Kirci.

Ziel sei es ein gemeinsames Erleben des Konzertes mit allen Sinnen, bei der die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise genommen werden. „Wir wollen ein Kulturerlebnis schaffen, an dem Menschen mit Einschränkungen, die oft zur Hochrisikogruppe gehören, teilhaben können“, sagt Pauline Kleier, Projektleiterin vom Behindertensportverband Niedersachsen, welcher auch Veranstalter des inklusiven Konzertes ist. „Die Teilhabe an Kultur, Freiheit und Sport ist ein Menschenrecht der UN-Behindertenrechtskonvention.“

Ministerpräsident Weil ist Schirmherr

Die musikalischen Beträge kommen von der Band Shanaya. Die Lieder sind deutschsprachig, in leicht verständlicher Sprache und ein Mix aus Pop und orientalischen Etno-Klängen. Zu sehen ist das rund 45-minütige Video anlässlich des „Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen“ am 03. Dezember auf der Videoplattform YouTube.

Kooperationspartner sind außerdem der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen (BSN) sowie der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. Gefördert wird das Projekt von der Klosterkammer Hannover, der Bufust-Stiftung sowie dem Tonstudio Tessmar. Die Schirmherrschaft übernimmt Ministerpräsident Stephan Weil: „Ich bin wirklich beeindruckt und begeistert. In dem inklusiven Konzert steckt unglaublich viel Kreativität und Herzblut. Ich kann nur wärmstens empfehlen, sich mit allen Sinnen auf dieses einzigartige Konzerterlebnis einzulassen.“

Von Cecelia Spohn