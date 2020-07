Hannover: Multimillionär Martin Weiß liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Hannover

Martin Weiß, Multimillionär und Chef des Personaldienstleisters ZAG in Hannover, hat schon wieder Ärger mit der Polizei. Der 71-Jährige hat sich am Sonnabendmorgen eine wilde Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert. Die Besatzungen von insgesamt zehn Funkstreifenwagen verfolgten den schwarzen VW-Multivan von Weiß. Gestoppt wurde er schließlich in Engelbostel. Erst vor wenigen Wochen soll er bei einer Mitarbeitertagung in den Räumen des TuS Vinnhorst Polizisten bepöbelt haben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel der 71-Jährige am Sonnabend gegen 7.20 Uhr einer Streife auf. „Der Fahrer ist aufgrund von Verkehrsdelikten in der Vergangenheit polizeilich bekannt“, so Martin Richter Sprecher der Polizeidirektion Hannover.

Bei Rot über mehrere Ampeln

Weil Weiß nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt, wollten die Polizisten ihn anhalten. Auf der Schulenburger Landstraße (Hainholz) sollte er kontrolliert werden, missachtete jedoch die Haltesignale. Mit „hohem Tempo“ sei er stadtauswärts geflüchtet. „Dabei überfuhr er auch mehrere rote Ampeln“, so Richter.

Erst auf einem Feldweg in Engelbostel konnte der Multivan mit Weiß am Steuer gestoppt werden. Als die Beamten an den Wagen herantraten, habe der 71-Jährige unvermittelt wieder Gas gegeben. Er habe dabei eine Beamtin abgedrängt. Sie musste auf den Grünstreifen ausweichen.

Immer wieder Verkehrsstraftaten

Türmen konnte der Multimillionär dennoch nicht. Der Weg war bereits durch mehrere Streifenwagen blockiert. Der 71-Jährige wurde zunächst zur Wache des Polizeikommissariats Nordstadt gebracht. Später wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei dem Multivan, mit dem er unterwegs war, handelte es sich um ein Firmen-Fahrzeug.

Gegen Weiß wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Weiß ist in der Vergangenheit immer wieder wegen Straftaten im Straßenverkehr aufgefallen – darunter wegen gefährlichen Eingriffs, Nötigung und Unfallflucht.

Kommt psychiatrische Untersuchung?

Nach NP-Informationen könnte es nun eng werden für den ZAG-Chef. Möglicherweise steht dem 71-Jährigen wegen seiner Aussetzer bald eine psychiatrische Untersuchung ins Haus.

Von Britta Mahrholz