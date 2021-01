Hannover

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagnachmittag in Badenstedt mit seinem Fahrzeug die Oberleitung der Stadtbahn abgerissen. Da er von dem Vorfall offenbar nichts bemerkte, fuhr er weiter. Doch die Polizei konnte ihn wenig später in Ahlem stellen.

Hilfreich dabei war, dass Zeugen den auffälligen Muldenkipper gut beschreiben konnten, da er einen gelben Bagger geladen hatte. Gegen 16.30 Uhr war der 29-jährige Fahrer unter der Bahnbrücke über die Badenstedter Straße durchgefahren. Dabei zerriss er die Oberleitung der Straßenbahn. Wie die Polizei später feststellte, hatte der Lkw mit der Ladung eine Höhe von 4,30 Meter, die Brückendurchfahrt war jedoch nur bis maximal 4,10 Meter zugelassen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spuren am Lkw bestätigen Verdacht

Der aus Richtung Bartweg gekommene Muldenkipper verschwand nach rechts in die Carlo-Schmidt-Allee. Bereits wenige Minuten später konnte eine Streifenwagenbesatzung das auffällige Gefährt dort in Höhe der Wunstorfer Landstraße stoppen. Der 29-Jährige gab an, nichts von dem Unfall bemerkt zu haben. Spuren am Lkw und der vom Fahrer angegeben Fahrweg bestätigten jedoch den Verdacht. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Unfallflucht und der zu hohen Ladung ein.

Unterdessen hatten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Üstra den Unfallort abgesperrt. Ein etwa 1,50 Meter langes Stromkabel hing frei über der Straße. Fachkräfte kümmerten sich um die Gefahrenstelle. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Gegen 17.35 Uhr war die Oberleitung repariert, die Stadtbahnen der Linie 9 konnten wieder fahren.

Von Andreas Krasselt