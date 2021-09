Hannover

Abfallentsorger Aha kann seine Hilfe für das Katastrophengebiet in Ahrweiler bis auf Weiteres ausführen. Der zuständige Abfallwirtschaftsausschuss hat am Donnerstag dem Wunsch von Aha-Chef Thomas Schwarz einstimmig entsprochen, ihm und seinen Mitarbeitern ausdrücklich für die unbürokratische Hilfe nach der Flutkatastrophe gedankt. Aha ist seit August auf Bitten des Landkreises Ahrweiler vor Ort mit drei Abholkippern und einem fünfköpfigen Fahrpersonal. Dafür hatte sich Schwarz jetzt nachträglich das politische Mandat dafür geholt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben bis jetzt 11.000 Tonnen Müll wie Elektro-Altgeräte und Treibgut entsorgt, das ist mehr als die Hälfte des Jahresaufkommens Müll im Landkreis Ahrweiler“, berichtete Thomas Schwarz. Der Einsatz dauere voraussichtlich bis Weihnachten, eher noch länger. „Dafür brauche ich einen politischen Beschluss, sonst müssen wir die Fahne einziehen.“

Dazu wird es nicht kommen, die Abfall-Politiker stellten sich ausnahmslos hinter die Hilfe. „Die Katastrophenhilfe brauchte eine schnelle Entscheidung, die politische Zustimmung kommt jetzt“, sagte Wolfgang Toboldt (SPD). Es sei richtig gewesen, dass Aha umgehend geholfen habe, so Rainer Fredermann (CDU). Die Hilfe im Katastrophengebiet kostet den Gebührenzahler in der Region Hannover nichts, der Landkreis Ahrweiler übernimmt die Kosten. Die beliefen sich allein an den ersten Tagen auf knapp 32.800 Euro. Man rechne im Rahmen eines allgemein üblichen Auftrags ab, so Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. „Das Geld kommt“, sagt er.

Mehrere hunderttausend Tonnen Müll werden wohl entsorgt

Er sei stolz auf seine Truppe, was sie dort machen würden. „Sie machen das freiwillig und arbeiten auch Sonnabend und Sonntag.“ Gearbeitet werde in einer Zwölf-Stunden-Schicht, wegen des Katastrophenfalls gelten vor Ort weder Arbeits-, noch Ruhe-oder Lenkzeiten. Die Abfuhr sei kompliziert, da die Bundestraße zerstört sei und man über Serpentinstraßen fahren müsste, die sich durch die Weinberge zögen. Aktuell gehe man davon aus, dass Müll in der Menge von mehreren hunderttausend Tonnen entsorgt werden müssten. Der Engpass blieben die Verbrennungskapazitäten bei der Entsorgung.

Von Andreas Voigt