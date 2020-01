Steigende Müllgebühren: Aha verschickt die Bescheide – und erwartet Ärger

Hannover

In den kommenden Tagen bekommen Grundstücksbesitzer und Eigenheimbesitzer eher unerfreuliche Post. Und damit indirekt auch Wohnungsmieter. Absender ist Abfallentsorger Aha. Der Inhalt: Die Müll-Gebührenbescheide für 2020 bis 2022. Die steigen laut dem Beschluss der Regionsversammlung am 17. Dezember vergangenen Jahres um durchschnittlich 11,4 Prozent. Besonders teuer wird es für die Nutzer von Restmüllsäcken im Umland: Sie müssen nun teilweise doppelt so viel zahlen wie bisher. An immerhin knapp 73.000 Adressen im Umland hat Aha bereits 247.000 Gutscheine für Restabfallsäcke verschickt – der Sack ist im Umland beliebtes Entsorgungsmittel.

Erlöse sinken, Personalkosten steigen – rauf mit den Gebühren

Grund für die Anhebung der Gebühren sind laut Aha gestiegene Personalkosten (plus 5,9 Millionen Euro) und sinkende Wertstofferlöse, vor allem beim Altpapier (insgesamt minus 3,7 Millionen Euro). Das alles hatte das Unternehmen Ende 2019 den politischen Gremien und auch über die Medien hinreichend erläutert, trotzdem hat Aha nun Sorge vor einer Flut von entrüsteten Mails oder Anrufen der Gebührenzahler, wenn die unerfreulichen Gebührenbescheide jetzt in den Briefkästen liegen. Chef Thomas Schwarz: „Kurz vor Weihnachten hatten die Leute anderes im Kopf, als sich mit Müll zu beschäftigen.“

Gebührenzahler kann bis 29. Februar sein Volumen reduzieren

Deshalb hat das Unternehmen nun Vorsorge getroffen: Am Servicetelefon sitzen ab sofort mehr Mitarbeiter und Gebührenzahler haben bis zum 29. Februar die Möglichkeit, ihr Restabfallvolumen zu reduzieren – das ist sonst nicht möglich. Und: Es ist sogar eine Reduzierung der Abfallmenge von bis zu fünf Liter pro Person und Woche möglich – bislang waren nur bis zu zehn Liter möglich. „Wer von Aha alle zwei Wochen 80 Liter Restmüll entsorgen ließ, musste bislang für Tonne und Sack 17,26 Euro zahlen“, so Thomas Schwarz. Nun seien es 20,08 Euro für die Tonne und 23,23 Euro für die Sackabfuhr. „Dafür können die Hauseigentümer jetzt das Restabfallvolumen reduzieren“, sagte der Aha-Chef am Mittwoch.

Antrag bei Aha Voraussetzung für Volumenreduzierung

Dafür muss der Kunde aber einen Antrag bei Aha einreichen, für den er zwei Möglichkeiten hat: Formlos in schriftlicher Form als Brief oder E-Mail an Aha oder mit Formular, das herunterzuladen ist bei der Homepage des Unternehmens unter www.aha-region.de/service/formulare. Der Entsorger weist darauf hin, dass eine Reduzierung auf fünf Liter pro Woche nur sinnvoll sei, wenn bei der Tonnenabfuhr der genutzte Behälter regelmäßig nur zur Hälfte befüllt gewesen sei. Bei der Sackabfuhr sollte zum Jahresende immer mindestens die Hälfte der Säcke, beziehungsweise Gutscheine übrig bleiben.

Wer reduziert, zahlt Gebühren – knapp 15 Euro beim Sack

Kleinster zugelassener Behälter ist seit Januar die 40-Liter-Tonne mit vierwöchiger Leerung, beim Sack sind es ein Gutschein für eine Rolle mit 26 Säcken zu jeweils 20 Litern. Außerdem weist Aha darauf hin, dass bei der Volumenreduzierung Gebühren anfallen: mindestens 24,42 Euro sind es beim Tausch einer Tonne (wegen der Behälterreinigung) und 14,93 Euro beim Restabfallsack – als reine Verwaltungsgebühr.

Beratungsbedarf? Am besten Freitag bei Aha anrufen

Bei Beratungsbedarf bittet Aha, dass sich Gebührenzahler entweder beim Kundencenter am Platz der Weltausstellung in Hannover melden oder die kostenlose Telefon-Hotline 0800 999 10 20 anrufen. Tipp von Aha: Montagsvormittags ist das Aufkommen am stärksten, am Freitag am geringsten. An diesem Tag ist das Telefon bis 15 Uhr freigeschaltet.

