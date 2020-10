HANNOVER

Steigende Fallzahlen zum Herbst und in der Folge wieder strengere Auflagen – die Veranstaltungsbranche kommt nach wie vor nicht richtig in Fahrt. Jetzt unternimmt die Hannover Veranstaltungs GmbH ( HVG), die auch das Maschseefest ausrichtet, einen Versuch: Am Sonnabend, 17.Oktober, und Sonntag, 18.Oktober, richtet sie im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) ein Doppel-Konzert aus – Motto: Live@ Kuppelsaal. Zu Gast sind am Sonnabend Mousse T. und Purple Disco Machine und am Sonntag Maybebop.

Mousse T. : „Endlich wieder vor Live-Publikum feiern“

„Endlich haben wir wieder die Möglichkeit, unsere Musik vor einem Live-Publikum zu feiern. Das wird eine fantastische Kombination, die es sicher nicht so bald noch einmal zu sehen und zu hören geben wird“, so Hannovers Star-Mixer Mousse T. Bei „ Mousse T. and friends“ holt er mit Purple Disco Machine einen Gast-DJ nach Hannover, der mit seiner Single "Hypnotized" gerade mächtig abräumt. In Italien wurde das Stück vom Disco- und House-Produzenten aus Dresden mit Platin ausgezeichnet. Mousse T. und Purple Disco Machine legen auch zusammen bei der internationalen Reihe Glitterbox auf.

Heimspiel am Sonntag auch für die A-capella Band Maybebop. Ihre Live-Show heißt „Vier Typen. Vier Mikrofone. Deutsche Texte. Bestes Entertainment“. „Wir freuen uns auf die ersten Live-Events im Kuppelsaal seit Februar und danken der HVG für den Mut und die Bereitschaft, sich der Herausforderung zu stellen. Wir werden die Durchführung unter Corona-Bedingungen mit all unseren Möglichkeiten und erworbenen Erfahrungen der letzten Monate unterstützen, vor allem natürlich im hygienetechnischen Bereich“, so HCC-Chef Joachim König. Der Kuppelsaal habe unter anderem lüftungstechnisch sehr gute Voraussetzungen zu bieten. „Das gilt auch für das erprobte Hygienekonzepte im Bereich Einlass und Sicherheit.“

Tickets gibt es nur Online. 500 Gäste pro Abend möglich.

Pro Abend gibt es 500 Tickets, teilt die HVG mit. Der Kuppelsaal bietet unter den aktuell geltenden Corona-Vorschriften Platz für Vierer, Sechser-, Achter- und Zehner-Tische. Und: Gäste können direkt am Tisch Getränke und Snacks bestellen. Alle Informationen zu den Tickets gibt es im unter: www.visit-hannover.com/hcc. Der Vorverkauf läuft bereits. Einlass für Mousse T. und Purple Disco Machine ist um 20 Uhr, bei Maybebop um 19 Uhr.

HVG-Chef Hans Nolte: „Lokale Künstler laden Gäste und Live-Publikum ein – ein schönes Zeichen für die Kultur und den internationalen Treffpunkt Hannover. Es kann auch nach der Open-Air Saison mit Live-Events weitergehen – vielleicht ist dieses Wochenende der Beginn einer neuen Veranstaltungsreihe.“ Und: „Für die beiden Musik-Events gibt es keinen Livestream.“

Aber nicht nur die Veranstaltungsbranche liegt am Boden, auch Hannovers Übernachtungszahlen sind coronabedingt in den Keller gerauscht, teilte die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) mit. Bis Juli sind in der Stadt Hannover die Übernachtungen um 52,3 Prozent zurückgegangen. Durch den Wegfall der Messen sank der Anteil aus dem Ausland um knapp 62 Prozent. Im Umland gab’s auch Einbrüche, allerdings nicht so drastisch. Die Zahl der Übernachtungen rutschte um 39,6 Prozent ab, davon knapp 60 Prozent aus dem Ausland. Dass der Rückgang im Umland im Vergleich zur Stadt geringer ausfiel, begründet die HMTG mit dem Erfolg ihrer Kampagne „Natur pur“, bei der verstärkt mit Freiluftaktivitäten wie Radfahren, Wandern und Camping geworben worden ist.

Von Andreas Voigt