Die Sonne knallt erbarmungslos vom Himmel, der Asphalt der A2 scheint zu glühen. Armaturenbretter und Lenkräder: kochend heiß. Zwischen Autos und Lkw bahnt sich Michael Scholz auf seinem Motorrad den Weg durch den Verkehr. In Warnkleidung und mit Blaulicht am Fahrzeug fährt er Streife – jedoch nicht mit Schusswaffe und Strafzettelblock, sondern mit Wasser und Teddy im Gepäck. Scholz ist Mitglied der Motorradstaffel der Johanniter, die in der Extrem-Hitze schwitzende und durstige Autofahrer versorgt. Ehrenamtlich.

„Viele unterschätzen, dass sie bei dem warmen Wetter mehr Getränke als sonst mitnehmen müssen“, erklärt Michael Scholz. „Sie rechnen nicht damit, in einen Stau zu geraten oder liegen zu bleiben – und geraten dann schnell in Gefahr zu dehydrieren.“ Deshalb sind er und seine Kollegen derzeit verstärkt rund um Hannover unterwegs, verteilen vom Motorrad aus Wasserflaschen. „Unfall und Panne verlaufen nicht nach Dienstplan“, so Scholz.

Stauhelfer Michael Scholz ist auf der A2 unterwegs. Quelle: Florian Petrow

Mit ihren Motorrädern können sich die Stauhelfer schnell durch den stehenden Verkehr schlängeln, um zu helfen. Auch zu Unfällen oder liegen gebliebenen Fahrzeugen werden sie von der Polizei alarmiert. „Wir sind dann meistens die Ersthelfer am Einsatzort“, so Scholz.

Aus insgesamt zehn Stauhelfern besteht die Motorradstaffel Hannover. Sie alle arbeiten ehrenamtlich. Scholz selbst ist hauptberuflich Koch in einer Schule. Da jetzt Ferien sind, ist er oft im Einsatz.

Einsatzgebiet: Lehrte-Ost bis Rinteln

Unterwegs ist die Motorradstaffel auf der A2, der A7 und den Bundesstraßen – zwischen Berkhof im Norden, Laatzen im Süden, Lehrte-Ost und der Landesgrenze im Westen. Vor allem jedoch am Wochenende sind die Helfer auf der Straße, da dann die meisten Autofahrer unterwegs sind.

Bei den derzeitigen Extrem-Temperaturen ist vor allem der Wasserhaushalt der Reisenden in Gefahr. Dafür hat Scholz mehrere Wasserflaschen in seinen Gepäcktaschen, auch für sich und seine Kollegen. In der Schutzkleidung wird es schnell man 38 Grad warm. Doch auch Kuscheltiere gehören zur „Grundausrüstung“: „Ohne Teddys fahre ich nicht vom Hof“, sagt er mit einem Lachen.

Bär gegen Stress

Gestressten Kindern helfe der kleine Bär ungemein. Wie das eine Mal, als er zu einem Auffahrunfall gerufen wurde: „Der Unfall war gar nicht so schlimm, aber die geschockte sechsjährige Tochter der Familie schrie und schrie. Als ich den Teddy aus der Box holte, war alles wieder gut.“ Inzwischen nimmt der freiwillige Helfer sogar zwei Teddys mit. „Seitdem ich zwei weinende Kinder beruhigen musste. Mit nur einem Bären stand ich damals blöd da“, sagt er grinsend.

Scholz packt Teddy und Wasser ein. Quelle: Florian Petrow

Erste Hilfe bei Harndrang

Blöd im Stau stehen Autofahrer auch da, wenn der Harndrang zunimmt. Doch auch daran haben die Zweirad-Retter gedacht: In ihren Boxen verstaut sind immer Urin-Applikatoren. Das sind kleine Behälter, die der geplagte Stau-Passagier mühelos im Fahrzeug anlegen und sich erleichtern kann.

„Meistens sehe ich den Bedarf den Leuten schon an“, sagt der erfahrener Stauhelfer. „Wenn ich die Applikatoren dann anbiete, ist die Freude groß!“ Die Bedienung des Nothelfers, der mit einer „katzenstreuähnlichen“ Füllung versehen ist, sei übrigens kinderleicht – für Männer wie Frauen. „Das Schwierigste für die meisten ist, sich im Auto zu entspannen.“

Seit 15 Jahren ist Scholz als Stauhelfer auf den Autobahnen unterwegs. Unter seinen Kollegen ist er der dienstälteste. Nicht nur das Wetter sei in den vergangenen Jahren immer extremer geworden, hat der stauerfahrene Scholz beobachtet. Immer öfter vergessen Verkehrsteilnehmer auch den richtigen Umgang miteinander: „Behandelt Euch mit Respekt und Fairness“, lautet deshalb die Bitte des ehrenamtlichen Helfers an alle Fahrer. „Dann seid ihr am Ende schneller und vor allem sicherer am Ziel.“

