Hannover: Motorradfahrerin (64) kracht ins Schaufenster eines Möbelgeschäfts

Eine Motorradfahrerin (64) ist am Freitag bei einem Unfall in Hannover von der Straße abgekommen und ins Schaufenster eines Möbelhauses in Döhren gekracht. Nach Angaben der Polizei erlitt die 64-Jährige leichte Verletzungen.

Es passierte gegen 7.25 Uhr an der Wilkenburger Straße/Ecke Hildesheimer Straße. Die Frau war auf der Wilkenburger Straße unterwegs. In einer Linkskurve kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte mit ihrer Kawasaki Z 900 ins Schaufenster des Möbelgeschäfts.

14.000 Euro Schaden

Die Scheibe ging dabei zu Bruch. Wie durch ein Wunder wurde die 64-Jährige nur leicht verletzt.Die Polizei beziffert den Schaden insgesamt auf rund 14.000 Euro.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar. Deshalb werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter Telefon 0511/1091888 zu melden.

