Bei einem Unfall in Eldagsen (Springe) ist ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Coppenbrügge (Kreis Hameln-Pyrmont) schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall, da es widersprüchliche Aussagen zu der Ampelsituation an der Unfallstelle gibt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der Motorradfahrer mit seiner Yamaha auf der Knickstraße aus Richtung Norden kommend unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Langen Straße stieß er mit einem Ford Focus zusammen, der von rechts aus Richtung Springe kam. An der Kreuzung ist eine Ampelanlage installiert. Es gibt jedoch die Aussage eines Zeugen, nach der diese Anlage nicht in Betrieb gewesen sei. In diesem Fall hätte der Ford Vorfahrt gehabt.

Fordfahrer bleibt unverletzt

Der schwer verletzte 52-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Fordfahrer aus Springe blieb bei dem Unfall unverletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zum Betrieb der Ampelanlage machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 18 88 zu melden.

Von Andreas Krasselt