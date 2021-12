Hannover

Er hat es unterschrieben: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete das Gesetz zur Änderung der Strafprozessordnung. Und hat damit den Weg frei gemacht, dass Ismet H. doch noch wegen des Mordes an der damals 17-jährigen Frederike von Möhlmann vor Gericht gestellt werden kann. Theoretisch allerdings. Denn: Der Bundespräsident hat Zweifel an dem von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Gesetz zur Wiederaufnahme von Strafverfahren bei schwersten Straftaten geäußert. Wie das Bundespräsidialamt am Mittwoch mitteilte, regte er an, es im Bundestag erneut zu prüfen. „Angesichts der erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken rege ich allerdings an, das Gesetz einer erneuten parlamentarischen Prüfung und Beratung zu unterziehen“, schrieb er demnach an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Kanzler Olaf Scholz und Bundesratspräsident Bodo Ramelow.

Vater kämpft seit Jahren

Durch die Reform ist es künftig möglich, Strafprozesse zu schwersten Straftaten wie Mord, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erneut aufzurollen, auch wenn sie zuvor mit einem Freispruch endeten. Voraussetzung ist, dass es neue Beweismittel gibt und dadurch eine Verurteilung des Freigesprochenen wahrscheinlich ist. Neue belastende Informationen können etwa durch neue Untersuchungsmethoden und Fortschritte in der digitalen Forensik zutage treten. Anlass der Gesetzgebung war der Fall Frederike von Möhlmann – die 17-Jährige wurde 1981 vergewaltigt und ermordet. Verdächtig war damals Ismet H. – er wurde in einer Verhandlung freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Dann gab es neue DNA-Spuren, die den Mann schwer belasten. Seitdem kämpft Frederikes Vater Hans von Möhlmann und sein Anwalt Wolfram Schädler darum, dass er doch noch vor Gericht kommt.

Verfassungsrechtliche Fragen

Steinmeier schrieb in seinem Brief, es gebe verfassungsrechtliche Fragen, die in Rechtsprechung und Literatur streitig behandelt würde. Er sehe „jedenfalls einige dieser Zweifel nach eingehenden Gesprächen mit Verfassungs- und Strafrechtsexpertinnen und -experten bestätigt“. So gebe es Bedenken, weil niemand wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden dürfe. Diese Vorgabe des Grundgesetzes schütze nach allgemeiner Auffassung auch vor jeder weiteren Strafverfolgung nach Freispruch oder gerichtlicher Einstellung eines Verfahrens.

Außerdem sei zweifelhaft, ob das Gesetz mit dem sogenannten Rückwirkungsverbot vereinbar sei. „Mit der Erweiterung der Wiederaufnahmegründe bei Mord, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen gegen eine Person würden Freisprüche indes rückwirkend grundsätzlich in Frage gestellt“, argumentierte Steinmeier laut Präsidialamt. „Die Freigesprochenen sähen sich zukünftig in der Situation, dass ihr Freispruch nachträglich in einen Schwebezustand geriete.“

Waldraff: Mandant bleibt frei

Der Anwalt von Ismet H., Matthias Waldraff, geht davon aus, dass wegen der Bedenken sein Mandant nicht verhaftet wird. „Ich denke, das geht an die Regierung zurück. Deshalb wird zunächst keine Wiederaufnahme eingeleitet und mein Mandant bleibt in Freiheit.“

Von Christian Lomoth