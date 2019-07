HANNOVER

Klarer Fall oder Justizirrtum? Am Mittwoch hat gegen Heinz B. (30) der Mordprozess begonnen, der die ganze Spannbreite dieser Frage abdeckt. In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember 2018 feierte der Angeklagte mit einem flüchtigen Bekannten und seiner Freundin. Drogen und Alkohol gehörten bei der Party am Steintor auch dazu.

Die Feier ging in der Wohnung von Heinz B. weiter. Alle drei rauchten Crack und tranken Alkohol. Das Pärchen übernachtete in der Wohnung. Dann soll der Angeklagte im Drogen- und Alkoholrausch (mehr als drei Promille) seinen Kontrahenten im Schlaf mit einem Küchenmesser erstochen haben. Mit einem Stich in den Oberschenkel habe B. zwei große Venen durchtrennt, stellte der Gerichtsmediziner fest.

Angeklagter verletzte sich lebensgefährlich

Eigentlich ein klarer Fall. Der Angeklagte schwieg zum Prozessauftakt. Anwalt Anselm Schanz kündigte für den nächsten Verhandlungstag eine Erklärung an. Was nicht in der Anklage steht: Heinz B. wurde in der Nacht ebenfalls lebensgefährlich durch Messerstiche verletzt. Es gebe auch eine zweite Tatwaffe, sagt der Anwalt. Und sein Mandant sei nur kurze Zeit (etwa 30 Sekunden) nach der 17-Freundin des mutmaßlichen Opfers aus der Wohnung in der Schulenburger Landstraße gelaufen.

Liegt also eine Notwehr vor? Viel werde von der Aussage der Freundin abhängen, meint Schanz. Die Frau stamme aus dem Drogenmilieu. „Das Tatgeschehen ist komplexer, als es die Anklage Glauben macht“, kündigt der Strafverteidiger an. Wegen seines Drogenrausches geht die Staatsanwaltschaft bei dem Angeklagten von einer verminderten Schuldfähigkeit aus.

Von Thomas Nagel