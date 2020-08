Hannover

Schwarz gekleidet betritt die Mutter von Sophie (23) den Zeugenstand. Die blondierten Haare hat die kleine, zarte Frau zum Zopf gebunden. In ihrer mehr als dreistündigen Aussage erhebt sie schwere Vorwürfe gegen die Polizei in Dessau ( Sachsen-Anhalt). „Wollte sie meinem Kind nicht helfen?“, fragt sie im Saal 1H2 des Landgerichts Hannover.

Auch den geständigen Mörder ihrer Tochter, Patrick S. (35), spricht die Mutter direkt an. „Du sitzt hier und heulst. Das sind Tränen, die nicht echt sind. Warum sagst du mir nicht, warum dein Hass so groß war.“ Der Angeklagte hatte die 23-Jährige am 11. Januar 2020 in der Meterstraße (Südstadt) ermordet. Zuvor hatte er sie mehr als zwei Jahre gestalkt. Die junge Frau hatte seine Liebe nicht erwidert. Zu seinen Motiven schweigt er.

Anzeige

Polizei unternahm nichts gegen das Stalking

Weder das Opfer noch die Mutter hatten eine Ahnung, wer der Stalker war. Seit April 2018 habe Patrick S. im Leben ihrer Tochter keine Rolle mehr gespielt. Beide kannten sich von der Arbeit in einem Modegeschäft in Dessau. Die Mutter schildert, wie S. ihrer Tochter das Leben zur Hölle machte: Es habe täglich zwischen 0 und 4 Uhr an ihrer Haustür geklingelt. Bei dem Wagen der Mutter, den Sophie nutzte, wurden die Reifen zerstochen. Verleumdungen in den Sozialen Medien mittels Fake-Profilen. Weihnachten 2018 brach Patrick S. in das Haus der Mutter ein. Er klaute fünf Paar Schuhe von Mutter und Tochter; sie waren vor der Wohnungstür im Dachgeschoss abgestellt.

Weitere NP+ Artikel

Die Mutter hebt ein Stück Papier in die Höhe. Es ist die Anzeige ihrer Tochter vom 24. September 2018 wegen Nachstellung. „Wir haben keine Rückmeldung bekommen. Warum hat die Polizei in Dessau nichts unternommen?“, fragt sie. Die 50-Jährige scheint überzeugt, dass die Polizei den Stalker hätte stoppen können.

Angeklagter stellt sich als Opfer dar

Eineinhalb Stunden spricht die Zeugin, ohne dass Richter Stefan Joseph sie unterbricht. Es ist mehr eine Therapie als eine Aussage. Denn die Mutter macht sich auch Vorwürfe. Die „Klammermama“ (so ihre Selbsteinschätzung) meinte: „Wenn mein Kind unterwegs war, konnte ich sie nicht schützen.“ Seit Ende 2017, als das Stalking begann, hätte Sophie Angst gehabt. Sie sei immer mit dem Taxi nachts von Partys nach Hause gefahren – aus Sicherheitsgründen.

Während der Aussage kommen Patrick S. die Tränen. Trauer oder Reue? Im Gefängnis hat er ein Tagebuch geschrieben. Die Mutter von Sophie hat es gelesen. „Ich kann nicht verstehen, dass ein Gefängnis-Tagebuch herumgereicht wurde, in dem sich der Täter als Opfer hinstellt.“ Patrick S. spreche in seinen Aufzeichnungen von vielen Gedächtnislücken. „Obwohl er zwei Jahre genau wusste, was er tat“, beklagt die Mutter.

Von Thomas Nagel