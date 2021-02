Hannover: Mord auf der Landstraße

Hannover

Ein größeres Schuldeingeständnis hat Grzegorz B. (61) am Dienstag nicht abgeben können. Der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer, Stefan Joseph, fragte den wegen Mordes angeklagten Mannes: „Sind Sie der Meinung, dass sie zu Unrecht auf der Anklagebank sitzen?“. Antwort: „Dazu sage ich nichts.“

Am 25. August 2020 wurde Violetta (42) auf der Landstraße 341 zwischen Hämelschenburg und Amelgatzen (Kreis Hameln) mit 15 Messerstichen getötet. Und zwar soll sie der Angeklagte nach der Arbeit auf der Landstraße ausgebremst und mit einem Hammer die Seitenscheibe eingeschlagen haben. Dann stach er zu. Die Frau konnte aus dem Auto fliehen. Der Angeklagte habe sie verfolgt und weiter zugestochen. Zwei Stiche zerfetzten ihr Herz. Zur Tatzeit hatte der Mann etwa drei Promille Alkohol im Blut. „Er beschloss, dass sie sterben müsse, wenn sie nicht bei ihm bleiben würde“, heißt es in der Anklage.

Angeklagter hat keine Erinnerung an die Tat

Zum Prozessauftakt erklärte der Anwalt, Rainer Röhricht, für seinen Mandanten: „Er kann sich an den Vorfall nicht erinnern.“ Anschließend erzählte Grzegorz B. über seine Beziehung zum Opfer. Seit April 2019 seien sie ein Paar gewesen. Sie hatten sich in einer Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) kennengelernt.

Die Geschichte von Grzegorz B. und Violetta ist auch eine Geschichte von entwurzelten Menschen. Innerhalb weniger Monate wechseln sie die schlecht bezahlten Jobs in irgendwelchen Fleisch- oder sonstigen Lebensmittelfabriken. Für den Angeklagten muss Violetta ein Lotto-Sechser mit Zusatzzahl gewesen sein. Jünger, attraktiver und kontaktfreudiger. Der Angeklagte ist ein bulliger Typ mit kurzen grauen Haaren. Seine tiefliegenden braunen Augen und seine große Nase verleihen ihm einen grobschlächtigen Ausdruck.

Angeklagter war der Liebhaber des Opfers

Und er hat wohl auch zugeschlagen. Zumindest war seine Freundin im Juli 2020 vor ihm ins Frauenhaus gezogen. Sie hatte ihn auch angezeigt, weil er sie mit dem Messer bedroht habe. Aus Sicht von Grzegorz B. sind das alles Schutzbehauptungen. Die kuriose Begründung für die mutmaßliche Erfindung der Messerattacke: „Die Polizei sollte mich das Wochenende über wegsperren, damit sie freie Bahn für ihren Liebhaber hat.“

Dabei war der Angeklagte selbst ein Liebhaber. Denn der Mann von Violetta lebt in Spanien. Und überhaupt wollte der Angeklagte seine Freundin selbst verlassen. „Ihr Auszug war mir egal, ich wollte nach Polen zurück.“ Das war am 20. August, fünf Tage später war die Frau tot. Als Begründung für seine geplante Trennung, führte er die Untreue von Violetta ins Feld. „Als sie mir erzählte, dass sie sechs Jahre lang in Spanien einen Liebhaber hatte, hatte ich keine Lust mehr auf sie.“

Richter Joseph äußerte Zweifel an dieser Darstellung. Und fragte den bärigen Mann: „Können Sie mir erklären, warum Ihnen vorhin die Tränen gekommen sind? Liegt es am Schmerz, weil Ihre Freundin tot ist?“. Die Antwort ist Schweigen. Und wieder muss sich Grzegorz B. mit einem Taschentuch die Tränen aus den Augen wischen.

Von Thomas Nagel