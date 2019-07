Hannover

Sonnabendmorgen gegen 10 Uhr, die Stadt wirkt rund um den Aegi verschlafen, kaum jemand ist bei der Hitze unterwegs. Doch ein Ort hier ist proppevoll mit Menschen – genauer: Männer, die auf Modellbauteile starren. Bei „Train & Play“, dem großen inhabergeführten Modelleisenbahn-Spezialisten, gab es zwei Wochen lang 20 Prozent Umzugs-Rabatt, heute ist der letzte Tag.

Umzug dauert fünf Wochen

Johann-Wolfgang Kaiser (71) findet hier alles, was sein Herz begehrt. Für 170 Euro hat er eine kleine gebrauchte Bahn im Einkaufskorb, ja, sogar mit echtem Sound, also Horn, Türeschlagen, Pfeifen und Fahren. Da kostet der Spaß nochmal 100 Euro extra. Dennoch ein Schnäppchen, denn Kaiser schaut hier in der „Second Hand“-Abteilung des Geschäftes nach seinen Schätzchen. Gebrauchte Dampflokomotiven kosten hier nur einen Bruchteil der Neuen. „Mama ist im Mäntelhaus shoppen“, sagt er augenzwinkernd auf die Frage, ob sich seine Ehefrau denn auch für Gleisteile, Schienen, Lokomotiven aus Metall oder Blech und Plastik oder vorbildgetreue Bahnhöfe und Bauernhöfe begeistert. Zehn Stunden die Woche etwa bastelt der Rentner aus Alfeld an seiner Eisenbahnanlage, etwa drei mal drei Meter groß. Gern auch mit seinen Freunden aus dem Modellbauverein, „wir sind 28 Leute, für einen soll ich Piko-Schrauben mitbringen“, sagt er und kramt sich durch die herrliche Auswahl.

Stammgäste finden Schnäppchen

Für alte Piko-Eisenbahnen nebst Modellbauzubehör interessieren sich auch Bernd Späth (75) und seine Lebensgefährtin Ines Tews (53). Die beiden sind wie Kaiser Stammgäste, kommen nicht nur zum Rabattkauf, aber freuen sich natürlich auch über ein gelungenes Schnäppchen. Auch wenn sie auf Flohmärkten zuweilen sogar noch günstigere Teile bekommen, aber da gibt es eben keine Personal- und Mietkosten. Dass es den Umzugsrabatt gibt, liegt nämlich daran, dass das Traditionsgeschäft wieder an den Stadtrand muss. „Der Vermieter Wertgarantie nebenan wollte rund 60 Prozent mehr Miete“, erzählt Beate Mauer (66), die mit ihrem Mann Jörg (68) das Geschäft aufbaute und deren Söhne Oliver und Simon den Laden in der Breiten Straße am Aegi übernommen haben. Die Mieterhöhung gelte dann auch nur für fünf Jahre, weitere Erhöhungen wären nicht ausgeschlossen.

Mieterhöhung schuld am Umzug

„Wir haben uns beim Rechtsanwalt erkundigt, die dürfen das nehmen. Bei gewerblichen Mieten geht alles, die sagen, es sei Innenstadt.“ Dabei sei das Geschäft nicht Innenstadt, sondern Randlage der City. Beate Mauer macht eine Rundumbewegung, „sehen Sie sich die City an, Thorenz ist weg, kleine oder große Geschäfte, Schmuckläden – hier in der Osterstraße gibt es fast nur noch türkische Friseure“. Gemeinsam ziehen sie nun um in das Gewerbegebiet der alten Wülfeler Brauerei, „jetzt können mein Mann und ich noch den Söhnen helfen“. Und dort gibt es sogar einen Stadtbahnanschluss und kostenlose Parkplätze, „hat mein Mann gefunden, der ist ja ein Fuchs“, sagt sie stolz. Eröffnet wird am 6. September, ab jetzt muss alles verpackt, transportiert, neu aufgestellt werden – fünf Wochen können mit Blick auf diese vielen Gleisteile, Schrauben und Modelle sehr kurz sein.

Früh vom Modellbau begeistert

„Ich weiß nicht, ob ich dann noch so oft dahin fahre“, sagt Bernd Späth. „Hier konnte man mal auf einen Sprung rüberkommen, wenn man ohnehin auf dem Flohmarkt war“, so Ines Tews, die mit ihrem Lebensgefährten an der Eisenbahnanlage inklusive Landschaftsmodellen, die ein Zimmer einnimmt, bastelt. „Aber ich mache auch mobile Module“, so Späth, der mit zwölf Jahren mit dem Modellbau „infiziert“ worden ist. „Ich bekam für 60 Pfennig eine Schiene und für eine Mark und 50 Pfennige eine rote Kipplaube“, erinnert der Wanderführer sich noch genau. „Weil die so teuer waren, hat ein Onkel von mir dann den Trafo nachgebaut.“

Ines Tews ist eine der wenigen Frauen, die Lust am Stöbern in den Gleismodulen und -anlagen hat. Sie weiß aber genau, wen Frauen aufsuchen sollten, um ihren modellbaubegeisterten Männern das richtige Geschenk zu besorgen. „ Peter“, sagt sie. „ Peter gehört zum Inventar und wenn Frauen für ihre Männer etwas brauchen, werden sie von ihm total kompetent beraten“.

Alle wollen Peter – der kennt sich aus

Die Kompetenz kommt nicht von ungefähr. Rentner und Minijobber Peter Putzker (68) ist seit 1960 Modelleisenbahnbauer, und er ist in diesem Frühjahr sogar mit einer echten „Krokodil“-Elektrolokomotive von 1919 in der Schweiz gefahren. Dem Original derer, die er jetzt als Modell in der Hand hält. „Es gibt nur noch drei Originale“, erzählt er mit leuchtenden Augen.

Den Kunden heute reichen die Modelle. Lokomotiven, Wagen, Spuren M bis Z („der Exot“), Bausätze – auch wenn der Schnäppchenjäger sich freut, „das ist schon ein aussterbendes Fossil“, sagt Putzker. „Sie brauchen einfach zu viel Platz dafür.“ Neben den Räumlichkeiten daheim müsse man sich jede Anschaffung gut überlegen. „Modellbahn ist nicht das preisgünstigste Hobby.“ Märklin-Produkte könnten „schon mal über 1000 Euro kosten“. Gebrauchte Lokomotiven „wie hier in diesen Vitrinen gibt es ab 40 bis um die 300 Euro“. Messingmodelle sind teurer, so 500 bis 600 Euro, sagt er und zeigt auf eine alte DDR-Dampflok. „20 Prozent Rabatt macht eine Menge aus, deswegen kommen heute auch Kunden, die sich den Kauf sonst vielleicht verkniffen hätten.“

„Ich möchte noch richtig mit der Eisenbahn spielen“

Wolfgang Barthel (70) freut sich über das Schnäppchen – eine Bahn von Roco für Opa „noch mit DB-Brezel drauf und noch nicht der EDV-Beschriftung “, und einen großen Güterwagen für den Enkel. Der habe auch eine Carrera-Bahn und „macht das mit der Bahn so nebenbei“. Seit 1954 ist Barthel Modelleisenbahnfan, „da bekam ich eine Dampflok mit Batteriebetrieb“ und er kann sich auch als erwachsener Mann immer noch an den wunderbaren Spielereien erfreuen. „Ich möchte noch herkömmlich mit der Eisenbahn spielen“, sagt er mit einem gewinnenden Lächeln. Die jungen Leute würden sich eher für den Modellbau interessieren, der mit digitaler Technik und über eine Smartphone-App funktioniert. Das bestätigt auch Seniorchef Jörg Mauer, „der ältere Modelleisenbahner ist eher der Sammler und technisch versierte Bastler, für junge Leute ist das Zusammenspiel Smartphone oder PC mit Steuerungen der Modelle interessant“.

Geschäft gibt es seit 30 Jahren

Den Mauers sind alle Kunden recht, „trotz der Hitze kommen Stammgäste wie immer sonnabends und nun zusätzlich auch Kunden, die von den 20 Prozent profitieren möchten“, berichtet eine gut gelaunte Beate Mauer. Im Grunde gehe alles heute. Früher – noch als Hobbybastler – hätten Jörg und Beate Mauer hier sicher auch gekauft. „Mein Mann hat immer gesagt, ich heirate nur eine Frau, die auch bastelt.“ Die hatte er mit ihr gefunden, „er baute die Eisenbahnen, ich die Häuser, eigentlich ist das hier alles durch das Hobby meines Mannes entstanden“. Vor 30 Jahren machten die beiden sich mit dem damals noch kleinen Laden in Seelze selbstständig. „Eigentlich wollten wir die 30 hier feiern, aber nun ist eben alles anders gekommen.“

Die Stammgäste werden mitziehen.

Von Petra Rückerl