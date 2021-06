Hannover

Der Modekonzern C&A steckt in der Krise. Bundesweit macht das Familienunternehmen Filialen dicht. Auch in Hannover gab es die Sorge, dass die Firma ihr Haus an der Georgstraße schließen würde. Besonders bitter wäre das gewesen, weil dadurch unmittelbar neben der 2020 geschlossenen Karstadt-Immobilie der nächste Leerstand entstanden wäre. Es kommt allerdings anders. C&A wird seine Flächen zwar deutlich verkleinern. Für die frei gewordenen Räume sind jedoch schon Nachmieter gefunden.

Laut dem international tätigen Unternehmen Redecvo, dem die Immobilie an der Georgstraße gehört, soll diese künftig auch die Drogeriekette dm, Woolworth sowie einen Rewe-Markt beherbergen. Langfristige Mietverträge seien bereits geschlossen worden. Der notwendige Umbau soll noch in diesem Jahr beginnen, 2022 abgeschlossen werden.

Rewe, Woolworth und dm ziehen an der Georgstraße ein

Rewe und Woolworth sollen im Untergeschoss mit 800 und 850 Quadratmetern Fläche ihren Platz bekommen. Für dm wird ein 600 Quadratmeter großer Bereich im Erdgeschoss abgetrennt. Die verbliebenen Verkaufsflächen, die bis ins 4. Obergeschoss reichen, sollen auch künftig von C&A genutzt werden.

Das Unternehmen verkleinert sich auch an anderen Standorten in Deutschland oder gibt diese ganz auf. Es hat schon seit einigen Jahren mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen. Als Sanierungsfall galt es schon vor der Corona-Krise. Auch eine Ausweitung des Sortiments auf Artikel wie Heimtextilien, Deko, Spielzeug und Kosmetik brachte nicht die erhoffte Wende.

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, freut sich umso mehr, dass für Hannover eine Lösung gefunden wurde, die keinen Leerstand zur Folge hat. „Natürlich geschieht dieser Schritt aus wirtschaftlicher Not. Umso schöner ist, dass es andere Player gibt, die eingestiegen sind. Für uns ist das auch ein klarer Indikator dafür, dass unsere Innenstadt weiter attraktiv ist“. Die 1A-Lage in der Innenstadt scheint für Rewe und dm interessant zu sein, obwohl die Unternehmen bereits Geschäfte in der Ernst-August-Galerie haben. Woolworth betreibt Filialen im Kaufland an der Rundestraße (Mitte) sowie am Engelboster-Damm in der Nordstadt.

Hannovers City wieder fast so voll wie vor der Corona-Krise

Dass es Redecvo gelungen sei, eine Nachnutzung für so eine große Immobilie zu organisieren, sei „keine Selbstverständlichkeit“, sagt Prenzler. Nach Monaten des Corona-Lockdowns schaut er wieder optimistischer in die Zukunft. „Wir haben schon fast wieder die Frequenz in der Fußgängerzone erreicht, die wir 2019 vor der Krise hatten“, berichtet er. Die Geschäfte seien „gut gefüllt“, die Leute zeigten sich in Kauflaune.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zumindest aus der Region Hannover. „An den Samstagen fehlt uns noch etwas das weitere Umland. Aus dem Harz zum Beispiel finden die Leute noch nicht wieder in gleicher Zahl zu uns. Das braucht vielleicht noch etwas Zeit“, sagt Prenzler.

Von Christian Bohnenkamp