Hannover

Die Festnahme eines Ladendiebs hat am Sonnabendnachmittag zahlreiche Schaulustige in der Innenstadt angelockt – und zu einer handfesten Auseinandersetzung geführt. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Sicherheitspersonal eines Sportgeschäfts an der Großen Packhofstraße gegen 16.10 Uhr einen 31-Jährigen beim Diebstahl mehrerer Waren beobachtet. Auf offener Straße sprachen zwei 45 und 47 Jahre alte Ladendetektive den Verdächtigen an.

„Der 31-Jährige reagierte sofort aggressiv und versuchte, nach den Detektiven zu schlagen. Sie brachten den Mann zu Boden, um ihn festzuhalten“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover. Zeitgleich alarmierte eine unbeteiligte Zeugin die Polizei. Die Festnahme an der belebten Geschäftsstraße lockte allerdings auch etliche Passanten an. Circa 150 Menschen beobachteten das Geschehen. Eine 33 und eine 55 Jahre alte Frau griffen schließlich ein und versuchten, die Festnahme zu stören.

Frau schlägt Ladendetektiv

„Nach verbalen Streitigkeiten mit dem Sicherheitspersonal schlug die 55-jährige Frau mehrfach auf den Ladendetektiv ein, der weiterhin den 31-jährigen mutmaßlichen Täter am Boden festhielt“, berichtet Bohrmann. Bei dem Versuch des Ladendetektivs, die Attacke der Frau abzuwehren, verletzte er sie leicht.

Schließlich traf die Polizei vor dem Sportgeschäft ein und brachte die Situation unter Kontrolle. Der 31-Jährige wurde festgenommen. Er wurde dabei leicht verletzt und wurde ambulant von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeikommissariat Hannover-Mitte hat Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Es wird aber auch wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 1 09 28 20 zu melden.

Nach Polizeiangaben stehe nach jetzigem Stand die Aussage der beiden Störerinnen gegen die der Ladendetektive. Ob das Sicherheitspersonal möglicherweise zu rabiat gegen den mutmaßlichen Dieb vorgegangen war oder ob die Festnahme nicht als solche zu erkennen war, ist noch unklar.

Von Manuel Behrens